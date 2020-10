Global Teacher Prize: prof italiano tra i 10 più bravi del mondo

Il Global Teacher Prize

Fonte foto FacebookPuntuale come ogni anno arriva il premio più ambito dagli insegnanti: ilE quest’annoche si contenderanno la vittoria c’è anche un italiano: ilSarà lui a vincere l’ambito premio quest’anno? In attesa del responso, noi di Skuola.net vi raccontiamo chi è e perché è nella rosa dei vincitori!Guarda anche:Giunto alla sesta edizione, ilistituito dalla Varkey Foundation è il premio più ingente nel suo genere. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di assegnazione del Global Teacher Prize che si terrà il prossimovirtualmente per la prima volta nella sua storia a causa della pandemia di COVID-19. Fra i top 10 con Carlo Mazzone anche gli insegnanti Jamie Frost (Inghilterra), Mokhudu Cynthia Machaba (Sudafrica), Leah Juelke (Stati Uniti) e Yun Jeong-hyun (Corea del Sud). I restanti cinque finalisti saranno resi noti nelle prossime settimane. Durante la cerimonia verràun eroe del COVID, che si è impegnato affinché i suoi studenti potessero continuare a studiare durante la pandemia.Il professor Carlo Mazzone ha 55 anni, è di Ceppaloni ed è unall'Istituto Tecnico Industriale “G.B.B. Lucarelli” di Benevento. Mazzone proviene da una famiglia che vanta una tradizione educativa.. Mazzone ha conseguito inizialmente una laurea in informatica e ha lavorato per diverse aziende nazionali come consulente informatico. Tuttavia,condotti mentre lavorava nel settore privato, esperienza che ha contribuito a plasmare il suo approccio scientifico all’insegnamento.e la sua principale innovazione è stata creare materiale didattico basato su una vasta esperienza di quello che funziona realmente nel suo campo. Nel corso degli anni, il suo lavoro pubblicato su C e C++ è diventato un bestseller in Italia ed è utilizzato anche in alcune università. Detiene anche il titolo ufficiale di Animatore digitale, ovvero guida la realizzazione nella sua scuola del Piano Nazionale Scuola Digitale del Governo.e si sono classificati terzi nella competizione europea dove hanno gareggiato insieme ad altri 40 team di altrettanti paesi.Le congratulazioni al professore campano le ha espresse Stefania Giannini, vicedirettore generale dell'Unesco, per il settore educazione. "Spero che la sua storia, scelta tra i tanti talentuosi e motivati docenti, ispiri chi vuole intraprendere la professione e metta in luce l'incredibile lavoro svolto quotidianamente dagli insegnanti in Italia e nel mondo".