Banchi con le ruote, a cosa servono davvero? Il video che lo spiega

Banchi singoli: sono davvero efficaci?

Il video che spiega il modo corretto di utilizzare i banchi singoli a rotelle

Fonte foto: video Facebook di Giuseppe De Rose L’estate 2020 è trascorsa all’insegna di incertezze e perplessità nei confronti del rientro a scuola in presenza che in molte Regioni italiane è avvenuto lo scorso. A tal proposito, laper rassicurare le comunità scolastiche riguardo alla tutela della salute negli istituti, aveva promesso l’arrivo diidonei a garantire il distanziamento sociale tra gli studenti all’interno della classe.Il compito di acquistare i nuovi prototipi di banchi singoli è stato affidato infatti al commissario straordinarioche accanto al reperimento degli arredi ha promesso anche la distribuzione gratuita di 11 milioni di mascherine al giorno in tutte le scuole.Guarda anche:Il prototipo di banchi singoli approvato nei mesi scorsi dale dalsi compone di una struttura in plastica a rotelle formata da una sedia, una base dove posare quaderni, libri o notebook e uno spazio sottostante dove riporre zaini e borse. Dopo l’annuncio di questi nuovi arredi, una delle difficoltà più grandi riscontrate nei mesi scorsi è stata laa causa dei tanti pezzi richiesti e della poca disponibilità di tempo per realizzarli. Ma accanto alla fabbricazione di questi banchi che ha richiesto costi elevati, ulteriori perplessità sono nate a causa della. Per molti infatti le rotelle non solo non rappresentano uno strumento utile a garantire il distanziamento, ma in caso di terremoti e incendi, non possono nemmeno essere utilizzati dagli studenti come un eventuale riparo. Infine, iper la loro fabbricazione secondo molti potevano essere investiti per gestire altre maggiori priorità della scuola come il reclutamento di più docenti per contenere le classi pollaio o per sanare le carenze dell’edilizia scolastica, spesso priva di servizi fondamentali. In ogni caso, ad oggi sono davvero pochi i banchi singoli con rotelle consegnati alle scuole.Per fare chiarezza sul corretto utilizzo di questi banchi singoli con rotelle, è da poco stato pubblicato sul web. In questo video viene evidenziatadi questi banchi, resa possibile grazie alledi cui sono dotati, ovvero quella di, creando in pochi secondieterogenei. Attraverso questi banchi infatti il docente può disporre la classe in maniera sempre diversa, realizzando anche nuove modalità di didattica innovativa, strutturata per gruppi di studenti.Ecco il video che sta circolando in queste ore sui social: