Scuola a settembre, il banco singolo anti-Covid che vedremo in classe

Banchi 2.0: come sono strutturati

• Sedia ad un singolo posto dotata di rotelle e braccioli

• Scrittoio in cui è possibile sistemare sia dispositivi tecnologici come pc e tablet, sia strumenti di studio tradizionali come libri, fogli, astuccio, ecc.

• Uno spazio sottostante la seduta per inserire libri, zaino, pc, ecc.



Nuovo banco, nuova didattica!

Il nuovo modello di banco scolastico che da giorni sta facendo molto discutere, sembra davvero che a settembre farà la sua comparsa nelle aule, rivoluzionando l’aspetto del banco su cui per decenni intere generazioni sono cresciute. Per soddisfare la necessità del, fortemente raccomandata dagli esperti, il tradizionale banco a due posti potrebbe essere soppiantato da quello di “ultima generazione”, ideato per ospitare solo uno studente.Questa soluzione trova il pieno favore del Commissario straordinarioche dovrà provvedere ad assicurare alle scuole il rifornimento di questo nuovo prototipo di banco. Inoltre, il parere favorevole di Arcuri sull’adozione di questo tipo di banco, è sostenuto anche da quello dell’ex Sottosegretario al Ministero dell’Istruzioneche, da attuale dirigente dell’Iis di Brindisi, assicura l’efficienza di questo tipo di supporto dopo averne testati quattro: “Sono sedute mobili e sono realizzati per poter usufruire di computer o tablet, ma anche di sussidi tradizionali. La cosa importante è che questi banchi consentono di intervenire sulla metodologia didattica: non sono solo salvaspazio ma”.Guarda anche:I nuovi banchi che gli studenti si troveranno di fronte a settembre sono formati dada cui si diramano i seguenti componenti:La seduta è inoltre disponibile di vari colori: verde, blu, rosso, viola, giallo.Di seguito è possibile vedere la foto del prototipo:Grazie alla presenza delle rotelle su ciascuno dei nuovi banchi, sarà possibile. Questa possibilità rappresenta un vantaggio secondo il parere di Salvatore Giuliano, in quanto “si possono creare gruppi omogenei o eterogenei aula, anche in funzione dei diversi ritmi di apprendimento: è possibile infatti cambiare il layout dell’aula in pochissimo tempo”.Sembra infatti che i docenti affezionati alla didattica tradizionale dovranno risolversi ad abbandonarla proprio con l’arrivo di questa nuova tipologia di banchi che, sempre secondo l’ex Sottosegretario, oltre ad avere una finalità pratica, rappresentano anche il “punto di partenza per chi non ha ancora innovato e di arrivo se già ha è stata fatta una riflessione per ridisegnare le dinamiche della classe”.