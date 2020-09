Mascherina a scuola, bisognerà usare la chirurgica

I vantaggi di indossare le mascherine chirurgiche a scuola

Mascherine di stoffa solo in casi estremi

Quando indossare le mascherine a scuola?

Dopo mesi di discussioni, ilha finalmente espresso la propria decisione in merito all’utilizzo delle mascherine a scuola:Fra tutti i tipi di mascherine in circolazione, il Cts ha ritenuto di maggiore efficienza quelle chirurgiche, raccomandandone l’uso nelle scuole.Si tratta infatti di, a differenza di quelle di stoffa, che garantiscono quindi una maggiore sicurezza rispetto alle altre.Il vantaggio però non è solo di natura sanitaria ma anche economica poiché il commissario straordinario Domenico Arcuri, ha assicurato che ogni giorno le scuole saranno rifornite, in modo del tutto gratuito, di 11 milioni di questi dispositivi medici, destinati alla distribuzione quotidiana rivolta a tutti gli studenti. In questo modo le famiglie saranno dispensate da ogni spesa per il rifornimento e gli studenti potranno avereIlè infatti un fattore fondamentale per assicurare una maggiore validità e sicurezza alle protezioni delle vie aeree poiché un uso troppo prolungato determina la loro perdita di efficacia.Guarda anche:Lepotranno essere indossate solo se le scuole riscontreranno difficoltà nel rifornimento di quelle chirurgiche dato che, secondo il parere dell’Istituto Superiore di Sanità, “hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma”.Nelle scuole diverse dalle secondarie le mascherine potranno essere abbassate dagli studenti seduti ai propri banchi distanziati di almeno un metro l’uno dall’altro.Nelle scuoleinvece, sembra che gli studenti avranno questa possibilità solo di fronte ad una “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale”, altrimenti