Mascherine a scuola: saranno quasi 9 tonnellate di rifiuti da smaltire in un anno

Ritorno a scuola in sicurezza: quasi 9 tonnellate di mascherine usate tra i rifiuti indifferenziati

Milioni di mascherine e di flaconi di gel igienizzante tra i rifiuti non riciclabili

Con l’avvio del nuovo anno scolastico previsto in molte Regioni, si profilano dei problemi collaterali all'uso massiccio di mascherine chirurgiche, connessi con l’che comporterà la ripresa delle attività scolastiche.Per garantire la sicurezza di tutte le comunità scolastiche, il Commissario straordinario Domenico Arcuri ha assicurato che alle scuole saranno consegnate benda distribuire gratuitamente a tutti gli studenti.Questa decisione se da una parte garantisce un ricambio quotidiano dei dispositivi di sicurezza delle vie aeree, dall’altra però haIl Comitato Tecnico Scientifico ha infatti bocciato l’uso delle mascherine di stoffa a scuola poiché non ritenute abbastanza sicure, preferendo inveceLe cifre delle mascherine attese sono davvero preoccupanti se si moltiplica la loro somma giornaliera per i circaprevisti nel calendario scolastico italiano, a cui devono aggiungersi anche i giorni dedicati aglidi primo e secondo grado.A tale proposito, Tuttoscuola ha stimato che il numero dida smaltire sarà pari a, cifra che, tradotta sul piano del peso, ammonterà a benGuarda anche:Ai milioni di mascherine promesse da Arcuri, si devono però aggiungere anche altri milioni di rifiuti per gliche confezionano le mascherine e per, anch’essiSe aglidistribuite alle scuole si sommano anche glida mezzo litro ciascuno, calcolati per tutto l’anno scolastico, le cifre appaiono davvero terrificanti. Il commissario Arcuri ha infatti dichiarato che accanto al ricambio quotidiano di mascherine usa e getta, alle scuole sarà anche assicurata la consegna diche, calcolati su tutte le 33 settimane dell’anno scolastico, secondo le stime di Tuttoscuola, supererebbero iper tutta la durata dell'anno.Insomma, la ripartenza delle scuole, tra le varie responsabilità comporta anche quella, non meno importante, nei confronti dell’ambiente, relegato come sempre in secondo piano.