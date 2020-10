Il miglior professore del mondo è italiano: chi è Daniele Manni, vincitore del Global Teacher Award 2020

Global Teacher Award, a vincere è il prof. Daniele Manni

Il professore che insegna a dar vita alle idee

Fonte: pagina Fb della ministra Lucia AzzolinaSi chiamail primo docente italiano ad aver vinto il prestigioso premio internazionale “”. Dopo una valutazione condotta tra dirigenti scolastici, esperti di istruzione, funzionari e imprenditori, il docente dipresso l’Istituto “” diha portato a casa il premio, simbolo dell’eccezionale contributo alla professione, diventando ilad averlo ricevuto.Ma il suo nome non è nuovo: a settembre il professore Manni è salito sul podio degli "", arrivando terzo. Ecco quando sarà premiato.La didattica italiana - come sottolineato dalla ministra dell’Istruzione,- continua a distinguersi nel mondo. Considerato dai giornalisti di tutto il mondo come ilper l’insegnamento, ilè infatti un'importantissima gratificazione che riconosce, valorizza e celebra ilsvolto dagli insegnanti di tutto il mondo. Attraverso un post pubblicato sui social, la ministra ha annunciato in anteprima la grande notizia, complimentandosi con il docente vincitore e celebrando il suo operato: “Da anni al “Galilei-Costa-Scarambone” le studentesse e gli studenti vengono aiutati ad ideare micro e piccole imprese innovative che lanciano sul mercato nuovi prodotti e servizi”. Come accennato, infatti, ili insegnapresso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di. La cerimonia di consegna del riconoscimento avrà luogo inil. Come riportato da Askanews, infine, Daniele Manni non è nuovo ai riconoscimenti: nel 2015 era stato inserito tra i 50 finalisti della prima edizione del “”, nel 2017 tra i finalisti all’ “”, nel 2018 tra i 12 finalisti agli “” e nel 2019 tra i “” di “”.Il prof Manni insegna dal 1999, portando la sua esperienza nell'imprenditoria ai suoi studenti. Con il suo particolare metodo didattico, denominato “Learning (entrepreneurship) by doing (startups)”, cioè "Imparare (l’imprenditorialità) facendo (startup)", come detto, durante le sue lezioni aiuta gli alunni a dar vita alle proprie idee creative costruendo vere e proprie startup.Tra queste, occorre citare le più famose:, che ha preso parte a diversi progetti e si impegna quotidianamente nella lotta al bullismo, ed