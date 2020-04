18app per computer per la didattica a distanza? La risposta di Azzolina

18app: gli studenti chiedono di estenderlo al comparto elettronica

Ministra Azzolina sull’estensione di 18app: ecco cos’ha detto

Da quasi un mese,. Un’iniziativa, proposta dal Governo Renzi, pertra i neo diciottenni. Tutti gli studenti nati nel 2001 da un mese a questa parte si troveranno, maEd è proprio questo l'intoppo. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria e della, moltissimi diciottennial Ministero dell’Istruzione diper poter seguire al meglio le lezioni a distanza.per rispondere a queste richiesta: scopriamo cos’ha comunicato.Tramite il Bonus di 500 euro, ora spendibile per tutti i ragazzi nati nel 2001,. Ma in questo difficile momento di lockdown, nel quale, chiunque non abbia un computer o un laptop o una connessione adeguata può avere problemi per la didattica a distanza. Proprio per ovviare a questo problemaper permettere loro di rimanere al passo con il programma scolastico.Vista la portata e l’importanza della discussioneper permettere a studenti e famiglie di sostenere gli oneri di quella che è, tramite una diretta facebook . Durante il suo intervento in merito a 18app e allaha dichiarato: “Non è il Ministro dell’Istruzione ad essere competento rispetto alla 18app. Competente è il Ministro Franceschini, e difatti con il Ministro Franceschini ho parlato e ho detto che stavo ricevendo tantissime richieste da parte di genitori e studenti che chiedevano di usare 18app anche per gli acquisti dei device. Quindi abbiamo immediatamente spiegato al MIBCT, il Ministero competente, quale sia la situazione delle famiglie.” Quindi non resta chee dal suo staff.