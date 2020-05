Didattica a Distanza, in arrivo 400 milioni per la banda larga a scuola (e a casa)

Connessioni veloci in 8 scuole su 10

Fino a 500 euro per computer e abbonamenti

Il Governo italiano accelera sulla digitalizzazione del Paese. Scuola compresa. Dopo aver pensato a studenti e docenti – con i Fondi dedicati all'acquisto di dispositivi e connessioni per potenziare la didattica a distanza – ora si pensa alle strutture in cui presto torneranno i ragazzi e i loro insegnanti.: è questo l'obiettivo delappena approvato dal Comitato nazionale per la Banda Ultralarga, alla presenza della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.Per raggiungerlo sono stati stanziati(per la precisione, 400.430.897 euro).Leggi anche:Questi soldi serviranno a garantire rapidamente una(1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita)– di primo e secondo ciclo –presenti sul territorio. Coprendo i costi strutturali per portare fisicamente la banda ultralarga nelle classi e assicurando il. "L'approvazione del Piano rappresenta un'importante accelerazione - sottolinea la Ministra Azzolina -previsti portandoli dagli iniziali 200 milioni a oltre 400.. Con i fondi aggiuntivi delle Regioni e altre economie di spesa puntiamo ascolastici”.Ma il Piano non si limita a dare una spinta allo sviluppo di una didattica in presenza sempre più innovativa. Prosegue anche nel sostegno alle famiglie, visto che in futuro lapotrebbe diventare, in caso di necessità, una valida alternativa a quella tradizionale. Ai 150 milioni di euro complessivi – tra Fondi statali ed europei – stanziati per arricchire la dotazione tecnologica delle scuole (da girare soprattutto agli studenti più bisognosi) si aggiungono ora dei: fino adi contributo (assegnati a chi ha un Isee - Indicatore della situazione economica equivalente – inferiore ai 20mila euro)