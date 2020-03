Come richiedere tablet e giga per la didattica a distanza

Tablet per la didattica a distanza: ecco come ottenerli

Internet e giga gratis per la didattica a distanza

Sono settimane ormai che lea causa dell’emergenza sanitaria in atto., ma si è solo trasferita dalla classe alla rete. Infatti i progetti di didattica a distanza sono partiti in tutta Italia, docenti e presidi stanno lavorando senza sostain sicurezza e quanto più possibile in tranquillità.Tuttavia la didattica a distanza, come una buona rete internet e dei supporti elettronici validi: se però venissero a mancare?La connessione a internet e i dispositivi per accedervi sonoper poter completare l’anno scolastico 2019/2020. Purtroppo però non tutti hanno a disposizione gli stessi mezzi; ed è qui che le istituzioni sono già intervenute. Uno dei primi a far luce sulle modalità entro le quali è possibile ottenere dei tablet è stato ilche ha illustrato tramite un post su Facebook le modalità per richiedere supporto e ottenere gli strumenti per la didattica a distanza: “Tutti gli studenti devono essere messi in grado di poter seguire e frequentare la didattica a distanza. Il diritto allo studio prima di tutto. Il ministero ha già distribuito 46.152 tablet in tutta Italia e il decreto #curaitalia ha stanziato altri 70 milioni di euro per l’acquisto di device per gli studenti Fateci arrivare le richieste e provvederemo in tempi rapidissimi. Facciamo presto! Per richiedere gli strumenti (tablet, computer, ecc.) le scuole possono scrivere qui a questo indirizzo email:”. Di seguito potete consultare il post in questione:Per quanto riguarda invece la connessione a internet, sempre ilsuggerisce a tutti gli studenti e ai docenti, dove tantissime aziende e imprenditoriin modo gratuito per coloro che ne hanno bisogno. Tra le varie proposte sono, infatti aziende come Tre, Vodafone, Tim e Coop Voce hanno aderito al progetto di Solidarietà Digitale mettendo a disposizione gratuitamente giga, chiamate e messaggi.