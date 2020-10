10 consigli per fare la didattica a distanza in sicurezza

10. Installa antivirus e antimalware

9. Non utilizzare la stessa password per tutti i tuoi account

8. Imposta password sicura del router

7. Non divulgare i dati sensibili

6. Installa aggiornamenti del pc

5. Attiva funzionalità di firewall

4. Se le lezioni non lo prevedono, copri la webcam

3. Ricordati di spegnere il microfono se non quando parli

2. Scegli un programma adatto per prendere appunti

1. Imposta il filtro luce blu per sessioni di studio prolungate

Dopo quasi, con l’ultimo DPCM, firmato nella notte del 24 ottobre 2020,delle scuole secondarie. Tuttavia molte sono le regioni che hanno firmato o semplicemente annunciato, proprio come in una seconda quarantena.Scopriamo quindi insiemeIl primo consiglio che ci sentiamo di dartise già non l’hai fatto,. In questo modo sarai al sicuro da tutti i possibili programmi informatici usati per disturbare le operazioni svolte su un computer.Inoltre, oltre agli antivirus e antimalware,. Utilizzare per tutti i tuoi dispositivi e tutti i tuoi account la stessa passwordIn seguito ricordati quindi didella tua connessione a internet: scegli una password quanto più possibile non comune, ad oggi esistono addirittura deiAssimilato tutto ciò sii vigile nei confronti dei tuoi dati sensibili,. Quindi attenzione aPrestare la massima attenzione anche nei confronti dei link che apri einfatti è molto diffuso il fenomeno del: undati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile.Ricordati poi di verificare che. In questo modo il tuo pc potrà lavorare al massimo del suo potenziale.Inoltre. Un firewall è un componente hardware e/o software di, originariamente passivo, e che quindi dovrebbe essere attivo di default.Quando poi sarai in call con i tuoi compagni di classe e con i tuoi insegnanti,sarebbe benedel computer con del materiale che impedisca a chiunque di vedere attraverso la fotocamera del computer o del telefono. Infattida hacker o altri malintenzionati non è da escludere a priori.Inoltre, più perverso le persone che abitano con te, se non stai utilizzando il microfono, è sempre meglio tenerlo. Così si eviterà di fare confusione durante le lezioni con ciò che accade in casa tua o degli altri tuoi compagni di classe, maDopodiché scegliÈ preferibile usare un programma offline per motivi di privacy, tuttavia anche i fogli di Google sono utili allo scopo, e se possiedi una mail di gmail, avrai sempre tutti i tuoiInfine, per ultimo ma non per questo meno importante,, in questo modo i tuoi occhi sidurante le sessioni di studio prolungate.