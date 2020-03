Coronavirus, attiva la pagina web per la didattica a distanza

Azzolina: "siamo al fianco delle scuole"

La pagina del Miur dedicata alla didattica a distanza

La prima parte contiene materiali e link che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi tra scuole ancora aperte e istituti che hanno dovuto chiudere in via precauzionale. In questa sezione troverete anche oltre cento istituti delle “Avanguardie Educative”, (Movimento guidato da Indire che supporta l’innovazione didattica) che si sono proposti come ‘tutor’ per le scuole che intendono fare didattica online. E’ stato reso disponibile inoltre un programma di webinar (per un totale di 20 ore di formazione già in calendario). Nella seconda sezione alle scuole viene offerto l’accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a disposizione da partner che registrano collaborazioni con il Ministero. L’ultima sezione è dedicata ai materiali e ai contenuti utili per le lezioni forniti da partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children. All'interno di questo spazio, verranno caricati mano a mano dei materiali di approfondimento e altre iniziative segnalate da scuole e altri attori.

A seguito, molti istituti sono stati costretti a sospendere le lezioni in via precauzionale. Per questo motivo molte scuole hanno deciso di reagire e attivarsi, cominciando a intraprendere percorsi per(per quanto riguarda le università, alcune hanno cominciato le lezioni online qualche giorno fa).Le scuole di primo e secondo grado quindi, con l’aiuto del Miur, stanno cominciando ad organizzarsi gemellandosi con altri istituti per proseguire le attività didattiche per via telematica con il supporto della pagina web messa a disposizione dal ministero dell'Istruzione.Da quando è iniziata l’emergenza e le chiusure oltre cento scuole si sono gemellate con gli istituti chiusi, per supportarli nell’attivazione della didattica a distanza. Grazie alla collaborazione con l’Indire (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), sono disponibili più di venti ore di webinar. La ministra dell’Istruzione Azzolina ha dichiarato di essere soddisfatta di questi numeri che dimostrano una grande capacità di reazione da parte delle scuola, e ha aggiunto dettagli importanti su questa nuova pagina del sito web del ministero: “Ci siamo messi al fianco delle istituzioni scolastiche con una pagina web dedicata, disponibile da oggi. Un lavoro in progress attraverso il quale le scuole interessate possono accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche possono usufruire di questi strumenti in modo del tutto gratuito e su base volontaria”. La pagina dedicata alla didattica a distanza si sviluppa in tre parti: