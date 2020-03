Didattica a distanza, 70 milioni per tablet e pc agli studenti in difficoltà

Coronavirus: al via distruzione 85 milioni per la didattica a distanza

Fondi per la didattica a distanza: i criteri

il numero totale di alunni dell’Istituto (per il 30% del totale dell’importo)

l’indicatore Ocse Escs (indicatore dello status socio-economico-culturale dello studente) per il 70% del totale dell’importo

Dopo la chiusura delle scuole per evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus, le comunità scolastiche italiane non si sono fermate e hanno prontamente iniziato ad erogare laattraverso le diverse piattaforme della rete. Con il decreto legge del governo “”, sono stati messi in campoper potenziare la didattica a distanza e garantire a tutti ilOra è stato firmato dalla ministra Azzolina anche il decreto che stabilisce come verranno spesi questi fondi. Ecco cosa prevede il decreto ministeriale e quali sono i criteri per raggiungere le zone e le famiglie con maggiore necessità.“La scuola non si ferma” e per migliorare la didattica a distanza c’è bisogno di fondi. La ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha così firmato un decreto ministeriale, in attuazione del decreto legge del governo “Cura Italia”, perda insegnanti e studenti di tutta Italia e per garantire loro il diritto allo studio sancito dall’articolo 34 della Costituzione. Come si legge sul comunicato emanato da Viale Trastevere, degli 85 milioni,saranno distribuiti alle scuole per: tutti saranno dotati di dispositivi digitali, in comodato d’uso, per fruire della didattica a distanza.serviranno a formare il personale scolastico e i restantiserviranno per favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning e dotarsi di strumenti digitali utili per continuare la didattica a distanza.Laha spiegato che è stato scelto un criterio che consentirà al Miur di raggiungere al meglio le zone e le famiglie con maggiore necessità: “Queste che distribuiamo sono risorse importanti per la scuola con cui oggi rispondiamo a un’emergenza, ma attraverso cui gettiamo anche le basi per il futuro. Tutto quello che stiamo facendo in questo momento rappresenta un patrimonio che ci resterà e consentirà alla comunità scolastica di crescere e migliorarsi ancora”. I 70 milioni, in particolare, saranno distribuiti tenendo conto:Tutti i dirigenti scolastici potranno usufruire dei fondi non appena arriveranno nelle casse dei loro istituti. Con il nuovo provvedimento, inoltre, saranno ripartiti fra le scuole de primo cicloprevisti dal decreto “Cura Italia”. Quest’ultimo assegna ancheper fare pulizie straordinarie e acquistare gel e prodotti per l’igiene. Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per fronteggiare l’emergenza coronavirus sul piano della didattica saranno utilizzati i 2 milioni del