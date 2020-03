Maturità ed Esame di terza media saranno modificati: presto nuova norma

Maturità 2020 ed esami di terza media, norme a breve

Maturità ed esame di terza media: commissioni interne e possibili novità

In un momento di emergenza come quello che si sta vivendo, nonostante le modalità di didattica a distanza, è difficile riuscire a mantenere uno stato ordinario della vita scolastica. In particolare quando si parla degli esami di Stato, sia per quanto riguarda la terza media e la maturità 2020 Quali modifiche saranno apportate alle modalità di ammissione e di svolgimento degli esami? Ilsta preparandocontenente tutte le indicazioni di attuazione ma non ha ancora fornito un quadro chiaro ed esaustivo in merito.Ovviamente, il tutto è reso necessario dalla probabile, se non certa, proroga della chiusura delle scuole oltre il 3 aprile.Nell’attesa di notizie più dettagliate e certe che sono attese a breve, il Miur ha comunque già fornito le prime indicazioni importanti riguardo ad alcuni aspetti dell'esame grazie ad alcuni interventi del ministro Azzolina, che ha parlato nuovamente ieri attraverso la sua pagina Facebook.Guarda anche:Manca ormai poco, ha spiegato Azzolina, all'uscita di nuovi dettagli sugli esami di Stato 2020. La ministra ha affermato che novità arriveranno a breve, ma che per potersarà necessario modificare, ossia quello che legifera in materia di esami, attraverso un "veicolo normativo", ovver l’attuazione di un provvedimento urgente in deroga al decreto stesso. "Presto questo veicolo lo avremo e potremo dare risposte sull' esame di Stato e l'esame di terza media" ha promesso la ministra.Alcune delle norme che probabilmente saranno soggette a variazioni, sono quelle che ad esempio riguardano l'ammissione agli esami; finora infatti, alternanza scuola lavoro esono requisiti di ammissione. E' facile che si inseriscanoOvviamente per adesso queste sono solo supposizioni. Per ora, in una delle ultime dirette, la Ministra Azzolina ha ufficialmente dichiarato la decisione diPer quel che riguarda le modalità di svolgimento delle prove scritte e di quella orale, sia per l’esame di terza media 2020 sia per la Maturità 2020, le comunità scolastiche dovranno attendere ancora un po' di tempo in quanto le ipotesi chiacchierate sono molteplici ma non c'è ancora nessuna notizia ufficiale delle istituzioni competenti.