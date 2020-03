Le migliori serie Tv commedia per distrarsi dal coronavirus

Sex education

In questi giorni molti di noi stanno approfittando del tempo passato a casa per finire la stagione di quella serie tv iniziata mesi fa e mai finita. Al contrario se non sapete proprio come passare il tempo, abbiamo scelto per voi alcune delle serie tv più appassionanti e divertenti per staccare un po’ la testa e rillassarsi un po’. Dai grandi classici alle novità, ce n’è per tutti i gusti.Buona scelta e buona visione!Due stagioni (to be continued) di pura follia! La serie racconta le avventure di Otis, figlio di una famosa scrittrice e terapista sessuale, e dei suoi amici. La storia si fa interessante quando, inizialmente con il suo migliore amico Eric e poi insieme a Maeve (per cui perde la testa), decide di mettere su una vera e propria attività nella quale dispensa privatamente consigli riguardanti l’ambito sessuale ai suoi compagni del liceo Moordale in cambio di soldi. Seconda stagione uscita da poco, divertente serie tv che nella sua semplicità affronta temi critici e discussi. Da vedere in collegamento con gli amici!Grande classico degli anni 90, Friends non tramonta mai. Con dieci stagioni e più di 230 episodi, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross ci tengono compagnia direttamente dal loro salotto. Ottimo se avete intenzione di farvi due risate in compagnia della vostra famiglia!La serie-tv targata Netflix sbarca sulla piattaforma nel 2017 riscuotendo un grande successo. Gli episodi raccontano la vita di Sam, un ragazzo con la Sindrome di Asperger (un disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l'autismo) e con una vera passione per i pinguini. Una storia emozionante e profonda che esplora la mente di un’adolescente determinato e consapevole dei propri limiti. Comico nei punti giusti, resta una serie da vedere muniti di copertina e pop-corn.Ogni stagione di questa serie approfondisce la storia di un personaggio all’interno di un unico gruppo di amici. Girato a Roma, racconta le storie e le problematiche di adolescenti che affrontano per le prime volte le loro responsabilità e si vedono costretti a prendere delle decisioni importanti. In arrivo la quarta stagione su Netflix. Attuale ma ricercato, ideale per distrarsi un po'!Un cavallo ex star della Tv vive un momento di calo della sua carriera, e tra sbalzi d'umore ed espedienti vive alti e bassi di notorietà. Insieme a lui, a Los Angeles, vivono le loro avventure un cane sulla cresta dell'onda, una ghost-writer, un senzatetto che vive sul divano di Bojack e una gatta rosa manager in carriera.Come ho conosciuto vostra madre? Ted, dal futuro, con una registrazione racconta ai suoi figli come ha conosciuto la loro mamma. Le sue avventure mirabolanti sono sempre accompagnate dal suo gruppo di amici a Manhattan: Lily, Barney, Robin e Marshal.