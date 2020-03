Maturità 2020, commissione interna agli esami: cosa cambia per gli studenti

Commissione interna alla Maturità 2020

Commissione interna Maturità 2020: come sarà formata

Maturità 2020: commissione interna, cosa cambia?

La Ministra dell’Istruzione Azzolina ha da poco annunciato che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e quindi alla chiusura della scuole e all’adozione da parte di alunni e studenti della didattica a distanza,. Il primo cambiamento importante interesserà: scopriamo insieme cosa succederà.Una delle richieste dei maturandi 2020 era quella di avere come Commissione d’esame una Commissione formata. Ebbene questa preghiera è stata accolta dalla Ministra Azzolina che in un intervento della settimana scorsa al Senato della Repubblica, tra cui quelli in merito alla. Il suo discorso è infatti stato all’inizio più generale, per poi andare ad annunciare il grande cambiamento: “In merito agli esami di Stato, abbiamo più volte ribadito la necessità di predisporre modalità che garantiscano un esame serio, che tenga conto dello sviluppo reale degli apprendimenti. Questo approccio - spiega Azzolina - non vuole essere finalizzato alla rigidità formale, al contrario intende volgersi alla valorizzazione dei percorsi di ognuno, attraverso lo strumento più idoneo per tutti. Proprio per questo motivo anticipo sin da ora quella che può essere una diretta conseguenza di questo approccio di valorizzazione, che riguarda la composizione delle commissioni d'esame per la scuola secondaria di secondo grado: il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni".La decisione di incaricare una commissione formata solamente da, che saranno però, è stata presa per, come la Ministra dell’Istruzione ha affermato in aula, così da lasciare giudicare ai professori della classe, ma altresì è stato stabilito di far rimanere il presidente esterno alla classe in modo daDunque per quanto riguarda la formazione della commissione, essa sarà formata sempre da, tutti, di cui sicuramente, e poi, per un totale di. La commissione dovrà rappresentare tutte le materie del programma.Ma, effettivamente, per gli studenti cosa cambia?Ebbene, per tutti i maturandi che dovranno affrontare la Maturità 2020 con una commissione totalmente esterna, e ciò che cambierà dovrebbe poter. Infatti secondo le parole della Ministra Azzolina la commissione solo interna è stata istituita per poter, che avendo davanti i professori con i quali hanno svolto la, dovrebbero essere più tranquilli. Inoltre i professori potranno, perchésvolto durante questi mesi difficili. E - per logica - saranno propriosvolte dai ragazzi, e anche qui potranno dire la loro sull’effettiva, anche se ricordiamo che l’attribuzione del punteggio di ogni prova scritta potrebbe comunque, che, come già ripetuto, sarà