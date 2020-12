Quattro lauree in quattro mesi con la media del 30 (a venticinque anni): chi è il superlaureato Giulio Deangeli

I progetti per il futuro? La cura alle malattie neurodegenerative

Gli altri prestigiosi traguardi: la pubblicazione su “Science” e borsa di studio ad Harward

Fonte foto: UniPinews Si chiama, è originario di Este (in provincia di Padova) e ha soloma ha già battuto un record quasi impossibile, conseguendo ben. Iscritto all’e allaha portato a termine i suoi quattro percorsi accademici cone da pochi giorni ha conseguitocon il massimo dei voti.Ma la strada è ancora lunga e la prossima tappa è già alle porte: domani 15 dicembre, infatti, Giulio conseguiràpresso la Scuola Superiore Sant’Anna, titolo che può essere equiparato ad. E quale sarà il passo successivo al raggiungimento di questo ulteriore titolo di studio? Ovviamente lo studente ha le idee chiare e, dopo aver vinto ben 5 borse di studio tra le più prestigiose nel mondo, ha deciso di intraprenderepresso l’Guarda anche:Il giovane studente padovano ha un solo obiettivo nella mente che continua a sostenere la sua scalata nello studio, ovvero quello di trovareattraverso collegamenti fra il sapere medico, biotecnologico, ingegneristico e di biotecnologia molecolare. Del resto un approccio multidisciplinare è necessario per contribuire al progresso della scienza, come ritiene anche lo stesso rettore dell’università di Pisa, Paolo Mancarella. In un compito difficile e delicato come questo, lo studente padovano si è dimostrato all’altezza al di sopra di ogni aspettativa. I risultati, decisamente esemplari, sono evidenti a tutti e hanno reso molto fieri i docenti che hanno seguito e sostenuto il percorso di Giulio.Se quattro lauree in quattro mesi sembrano già un record, in realtà Giulio ha raggiunto un altro traguardo importante e prestigioso, vantando il 27 novembre una pubblicazione didi divulgazione scientifica intitolato “In vivo Perturb-Seq reveals neuronal and glial abnormalities associated with autism risk genes” sulla. Questa pubblicazione rappresenta infatti il risultato di un importante progetto di studio con il quale ha vinto. Anche in questo caso, si tratta di un record assoluto poiché il giovane studente è il primo italiano ad aver vinto un riconoscimento così prestigioso presso l’ateneo statunitense di Harward.