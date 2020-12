Università, meglio esame scritto o orale? I Pro e i Contro

Ansia da prestazione

Arte dell’improvvisazione

I tempi di attesa

La durata dell'esame

La cura del linguaggio

Paura delle figuracce

L’attesa dei voti

Esame scritto o orale? Gli appunti migliori fanno la differenza!

Tutti glidurante il loro percorso accademico devono affrontare. Nonostante esistano facoltà in cui predomina l’una o l’altra tipologia di prova (ad esempio in quelle più scientifiche sono più frequenti le prove scritte mentre in quelle umanistiche predominano le prove orali), tuttavia tutti gli studenti universitari prima o poi si troveranno a dover sostenere sia esami scritti sia esami orali, spesso anche all’interno di uno stesso insegnamento.Un esempio frequente di verifica scritta infatti è rappresentato dagli, prove intermedie che si svolgono in un periodo che precede la sessione di esami vera e propria e che spesso sono propedeutiche alla prova orale . È a discrezione del docente infatti decidere le modalità e i criteri di valutazione dei singoli insegnamenti. Come nelle scuole superiori, anche all’università ogni studente ha le proprie preferenze: sicuramentepoiché si tratta di. Anche se la relazione fra rendimento, ansia e risultato è personale e soggettiva, tuttavia esistono alcuniGuarda anche:Solitamente, esattamente come l’interrogazione, suscitapoiché rappresenta. Inoltre, spesso gli esami orali sono ascoltati dagliche prestano molta attenzione proprio per capire quali domande e quali argomenti vengono richiesti dal docente. Questi elementi potrebbero dunque aumentare l’ansia, soprattutto se si è timidi e si ha paura di fare brutte figure e di mostrarsi impreparati su qualche argomento.Nell’invece si è di fronte al solo foglio,, quindi il carico di ansia di solito è inferiore.Durante un esame può capitare di non conoscere la risposta di una o più domande o di non saper svolgere qualche esercizio. Cosa fare allora? Quando non si padroneggia la materia o un suo particolare tema,potrebbe aiutare a, ad esempio mescolando più argomenti affini e cercando di incanalare il discorso verso quelli in cui si è più preparati. Insomma, prima di fare scena muta, la maggior parte degli studenti tenta di aggirare l’ostacolo e spesso riesce anche nell’intento.In uninvecepoiché è più semplice per il docente accorgersi della mancata risposta alla domanda concreta. Prima di consegnare il foglio in bianco comunque, è sempre meglio tentare la strada dell’improvvisazione!Per gli studenti più ansiosi. In base alle prenotazioni infatti può capitare di dover aspettare molte ore o addirittura il docente può suddividere tutti i prenotati in gruppi da valutare in più giorni. L’ordine con cui il docente procede inoltre può variare ogni volta poiché è a sua discrezione: può infatti estrarre una lettera di inizio, oppure può considerare l’ordine alfabetico o l’ordine di prenotazione. Per tutti questi motivi, l'esame orale può essere una vera incognita!poiché il docente deve solo fare l’appello e far sedere i candidati.Quanto dura un esame? Solitamente, poiché durano. La tempistica non è comunque assoluta poiché la durata è stabilita dal docente in base alla tipologia di prova (tema, domande aperte, quiz a crocette, esercizi).Gliinvece hanno una durata media, in base al tipo di insegnamento e al numero di crediti che si devono ottenere.L'agonia dell'esame quindi è più lunga negli scritti!Anche se il linguaggio in tutti i tipi di esame dovrebbe sempre essere curato il più possibile,fino a divenire parte integrante della valutazione.Anche negli orali l’uso della lingua è importante, ma spesso i docenti sono più propensi a sorvolare sulle imprecisioni o su qualche scivolone più vicino all'uso comune. Insomma, anche se la cura dell’esposizione è importante in entrambi i casi,Gli studenti più ansiosi e timidi generalmente preferiscono le prove scritte perché non hanno. In uno scritto infatti si è soli con il proprio foglio e non si ha la paura di fare qualche brutta figuraccia. Insomma, una risposta scritta sbagliata o un foglio consegnato in bianco sono emotivamente più semplici da sopportare rispetto alla scena muta o alle possibili figuracce durante l’orale.sono quindi decisamentePer quel che riguarda il tempo di attesa dei voti, l’orale risulta ottimale rispetto allo scritto poiché, a differenza di quest'ultimo, è immediato. Non appena terminata lainfatti,e, se accettato, lo scrive sul libretto per ufficializzarlo. Per gli scritti invece la situazione è completamente diversa non solo perché i tempi di correzione di un compito sono di per sé più lunghi ma anche perché il docente pubblica i risultati una volta terminate le correzioni di tutti i singoli compiti.Per conoscere l’esito degli scritti quindi bisogna armarsi di un po’ più di pazienza!Che ti aspetti un esame scritto o un esame orale, avere ottimi appunti e schemi presi a lezione su cui studiare faciliteranno il lavoro e renderanno lo studio molto più fluido. 