Università, come studiare durante le vacanze di Natale?

Pianifica bene le prenotazioni degli esami

Organizza lo studio

Non studiare durante i giorni di festa

Rispetta il piano di studi

No alle maratone di studio!

Confrontati con qualche compagno

Se hai bisogno di aiuto, Skuola.net | Ripetizioni ti aiuta durante le vacanze!

Lapreannuncia sempre l’arrivo delle, ormai alle porte. Per la maggior parte degli studenti universitari, quelle che stanno per iniziare non saranno però vere e proprie vacanze poiché dali attende l'inizio della. Come riuscire allora a conciliare lo studio senza privarsi della magia delle feste natalizie? Ecco alcuni consigli per riuscirci al meglio.Guarda anche:La prima cosa da fare per godersi le feste e non trascurare lo studio è sicuramente quella diper ogni esame in base alla loro difficoltà e al. Per evitare un sovraccarico è importanteche richiedono e alla loro. Ad esempio, mai prenotare due esami da tanti crediti nello stesso giorno o a distanza troppo ravvicinata!è quindi fondamentale per superare al meglio gli esami e anche per godersi in serenità la pausa natalizia.Per non rinunciare alle feste,. È importante procedere, alternando anche più materie per non annoiarsi troppo sulla stessa e per non trascurare le altre. Non dimenticare infine didegli argomenti, necessario per arrivare alla sessione invernale perfettamente preparato.Impegnarsi per superare al meglio la sessione invernale va bene, ma. Dopo mesi di lezioni universitarie, è giusto godersi un po’ di risposo e di svago con la propria famiglia, quindi non sentirti in colpa se le giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre e del 1 e 6 gennaio non le dedichi allo studio. Puoi sempre studiare i giorni precedenti e seguenti a questi, quindi a Natale, a Capodanno e all'Epifania chiudi i libri!Rispettareè fondamentale per procedere in modo ordinato nel proprio percorso accademico e anche per attenersi al numero di esami previsto per l’anno in corso. Il piano di studi infatti rappresenta unache è importante seguire per non rischiare di sovraccaricare troppi esami in un anno o peggio, per non andare fuori corso.Quindi durante le vacanze di Natale, studia solo per gliche hai frequentato nel primo trimestre e cerca di prenotarli adStudiare per troppe ore in una stessa giornata può essere controproducente perché si rischia di ottenere l’effetto opposto a quello desiderato, appesantendo troppo a lungo il cervello. Per questo,in qualche attività che ti piace fare e a cui durante le lezioni non puoi dedicarti. Questo ti aiuterà sicuramente ae adPrima dell’esame, se hai qualche dubbio o se vuoi semplicemente fare il punto della situazione per capire il tuo livello di preparazione, chiama qualche compagno di corso che dovrà sostenere il tuo stesso esame per confrontarti sui vari argomenti. Anche questa infatti può rivelarsiDurante le vacanze di Natale dovrai organizzare bene il tuo tempo di studio, ma cosa fare in caso di dubbi o perplessità? Di certo in questo periodo i ricevimenti sono sospesi ed è difficile che il tuo prof risponda alle mail durante le feste. E allora? Per fortuna Skuola.net | Ripetizioni non chiude i battenti neanche a Natale!Chi meglio di tutor qualificati e preparati sarà in grado di aiutarti? Oggi, poi, è molto semplice trovare l'insegnante più adatto a te, soprattutto online!Con Skuola.net | Ripetizioni è possibile trovare il Tutor perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net | Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 30.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento, mentre la lezione può essere svolta a domicilio o, anche questa, online via Skype.