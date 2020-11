Università, quando si tornerà in presenza? Per Manfredi sarà a marzo

Ritornerà la didattica mista nel secondo semestre dell’anno accademico?

Un incremento significativo di iscrizioni nelle Università durante la pandemia

Fonte: Gaetano Manfredi via FbLa situazione dellapotrebbe ritrovare un assetto più vicino alla normalità già nei. A dichiararlo è statodurante la trasmissione The Breakfast Club in diretta su Radio Capital.Guarda anche:Con l’arrivo dei primi vaccini previsto per l’inizio del nuovo anno, inizia finalmente a intravedersi in modo concreto la fine della crisi sanitaria che ha colpito tutto il mondo.Poiché inoltre le misure restrittive adottate dal Governo nell’ultimo Dpcm sembrano avere una reale efficacia nell’arginare la diffusione del virus, le istituzioni prevedono chepossa essere uniformata al. Sulla base di queste premesse, ilha ipotizzatogià. Neldunque le lezioni potrebbero riprendere in presenza, almeno in parte, attraverso la. Lepresenti alle lezioni in aula e simultaneamente online da casa, consentirebbero infatti, nel rispetto deivigenti. Le parole diinfatti sembrano non lasciare spazio ai dubbi: “Già da inizio dicembre, con il ritorno in zona gialla di tutta Italia, si avrà il ritorno in aula delle matricole delle zone rosse. Ma a fine dicembre finisce il primo semestre, quindi”. La didattica mista quindi appare al momento come la soluzione più realistica ed efficace per evitare il rischio di assembramenti e per permettere agli studenti un ordinato riavvicinamento alla vera vita accademica.Nonostante tutte le difficoltà sociali ed economiche che la pandemia ha innescato in questo difficile anno, Manfredi sottolinea come le misure adottate dal Governo per incentivare le nuove iscrizioni negli atenei, abbiano funzionato bene. Ainfatti si è registrato, anche nelin cui la Sicilia primeggia per numero di nuove iscrizioni. Si tratta dunque di dati che devono essere letti come una realestatali che hanno agevolato l’erogazione di borse di studio e di bonus, posticipando in molti casi il pagamento delle rette annuali: “. Questo vuol dire che. Crescono le iscrizioni anche al sud, picco in Sicilia. Gli sconti sulle tasse adottati in questo semestre cercheremo di renderli strutturali”.