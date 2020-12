Classifica Università, ecco gli atenei più "green" d'Italia nel 2020

Green Metric, la classifica per i migliori atenei in tema di ambiente

Green Metric, ecco la top ten mondiale

Green Metric, 5 atenei italiani nella top 50

è la classifica che valuta le azioni e l’impegno che gli atenei di tutto il mondo mettono in campo per il rispetto dell’ambiente. C'è anche un ateneo italiano tra le prime dieci: èche si conferma, per il quarto anno consecutivo, miglior ateneo italiano in tema di sostenibilità ambientale. Un risultato frutto di un lavoro costante: l'Alma Mater ha scalato, nella classifica generale, ben 61 posizioni negli ultimi cinque anni.Lanciato da Universitas Indonesia nel 2010, il rankingè pensato per coinvolgere le università di tutto il mondo nell’impegno comune sui temi della sostenibilità e del. Per realizzare la classifica vengono valutate le azioni e le politiche adottate dagli atenei in campo green, con un’attenzione particolare per il cambiamento climatico, il consumo di acqua e di energia, il riciclaggio dei rifiuti e la sostenibilità dei trasporti. In particolare sono sei gli indicatori:. L’indagine analizza ciascuna di queste sei dimensioni attraverso specifici item. Il punteggio massimo ottenibile, considerati tutti gli item utilizzati,. Il questionario utilizzato, che è rivisto ad ogni edizione, mira a mettere in luce gli sforzi ecologici compiuti dalle università e suggerisce possibili aree di intervento, che spesso richiedono il coinvolgimento degli altri enti e attori locali. Gli atenei aumentano ogni anno: in questa nuova edizione della classifica sono passati daAl primo posto della classifica mondiale c’è l’ateneo olandese, seguito da tre università britanniche: Oxford, Nottingham University e Nottingham Trent University. Quinto posto per l’Università della California davanti all’Umwelt-Campus Birkenfeld della Germania, all’Università di Groningen e alla Leiden University. Nona posizione per lo University College Cork irlandese, seguito dall’Università di Bologna, che chiude la top ten.Sono aumentate anche le università italiane presenti, passate 29 a 31. Cinque atenei sono nella top 50 mondiale:, 1° italiana, 10° ateneo al mondo,, 2° italiana, 22° globale,, 3° italiana, 25° globale,, 4° italiana, 40° globale, e, 5° italiana, 43° globale. Dal 2017, gli atenei italiani all'interno di GreenMetric sono rappresentati dall'Alma Mater, che coordina e raccoglie proposte di miglioramento della struttura del ranking