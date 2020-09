A 25 anni prende due lauree in due mesi e 5 borse di studio internazionali

Ragazzo prodigio: due lauree in due mesi

Le parole di Giulio Deangelis: il due volte neolaureato

Uno studente modelloStiamo parlando di un giovane universitario di. Una storia straordinaria con un protagonista straordinario: scopriamone di più in merito.Sicuramente non un ragazzo comune, infatti solamente, questo il nome dello straordinario studente,Allievo della, il due volte neo laureando ha le idee chiare:per avere le competenze necessarieOra quindi volerà aper seguire un prestigioso dottorato, ma è fermamente convinto di voler tornare in Italia una volta finiti gli studi oltre Manica."Mi sembra di vivere un sogno e devo ringraziare di tutto ciò l’Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna", ha commentato Deangeli al termine della discussione, come ha riportato il Fatto Quotidiano . Ha anche risposto a qualche domanda di curiosi e ammiratori, soprattutto in merito: "Le malattie neurodegenerative sono un problema sociale di proporzioni immense e tremendamente complesso. Le competenze che ti dà la medicina non sono sufficienti per affrontarlo". È stato proprio questo il motivo che, aiutandosi anche specializzandosi in discipline diverse ma affine. Infine Giulio Deangelidopo il dottorato all’estero: "Il fatto di andare all’estero è fondamentale per il mestiere stesso del ricercatore che deve essere internazionale e conoscere le realtà di punta. È quello che farò io a Cambridge, dove potrò lavorare nel gotha mondiale della ricerca sulle neuro-degenerazioni – e conclude affermando – La tragedia vera è quando i ricercatori rimangono all’estero, ma questo non sarà il mio caso".