Le università italiane top del 2020: chi ha guadagnato più matricole?

Gli atenei che hanno guadagnato più matricole nel 2020

Le 10 università con più nuovi iscritti rispetto allo scorso anno

Tuscia: +56% Milano Humanitas: +43% Perugia: +35% Roma Lumsa: +32% Napoli L’Orientale: +32% Roma Europea: +30% Messina: +27% Foggia: +26% Verona: +26% Milano San Raffaele: +22%

Le 5 università italiane con più iscritti

Le parole del Ministro Manfredi sull’aumento delle Matricole

A primavera,, che invece negli ultimi anni. Ebbene, ad oggi,per l’anno accademico 2020/2021, è possibile dire cheMa quali atenei hanno guadagnato più matricole? Scopriamolo!Rispetto all’anno accademico 2019/2020, ottima prestazione considerando. A confermarlo è una rilevazione del, e riportata dal Sole24Ore , che contiene inoltre un’altra buona notizia per i rettori nostrani:. L’impennata più forte, dove le nuove matricole, vista la situazione attuale,. Ma vediamo nel dettaglio quali Università hanno raggiunto i risultati migliori.Lecome guadagno di iscritti rispetto allo scorso anno sono:Dunque, andando a leggere il grafico con un più ampio respiro si nota cheche fa registrare agli atenei del sudrispetto al 2019/20, ma, e anche il Nord tiene bene, segnando. Mentre, sul fronte regionale,Ma quali sono le università italiane con più nuovi iscritti in termini numerici?, che quest'anno guadagna 27.989 nuovi studenti. Seguecon ben 24.722 nuove matricole, al terzo posto troviamocon ben 23.371 novelli universitari, seguita dacon i sui 20.631 studenti in più, e chiude questa top 5 laFederico II con un saldo di +19.916 matricole.A commentare questi dati è ovviamente intervenuto, raggiunto dal Sole24Ore,che soddisfatto ha però sottolineato: “Anche se sono dati provvisori e destinati a cambiare mi sembrano interessanti perché ci dicono, da un lato, che le misure volute dal governo sul diritto allo studio sono state strategiche e, dall’altro, che le famiglie hanno visto nell’iscriversi all’università il modo migliore per affrontare la crisi”.