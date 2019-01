18 app, si può comprare un computer con il bonus cultura?

Cosa si può comprare, esattamente, con il bonus dato ai neomaggiorenni grazie a 18app? Questa è la domanda che tutti gli studenti che, di anno in anno, una volta compiuta la maggiore età si pongono. Si possono comprare solo libri o anche altro? E per quanto riguarda i prodotti tecnologici? Si può comprare un computer, per esempio?

Scopriamo cosa si può comprare esattamente con i 500 euro di bonus per prodotti culturali dato, quest’anno, ai nati nel 2000 che hanno tempo di spenderlo a partire dal 7 gennaio e fino al 31 dicembre 2019.

Si può comprare un computer con 18app?

Di anno in anno ci sono vari aggiornamenti rispetto a ciò che può o non può essere acquistato tramite il bonus cultura. Secondo leche spiegano come funziona il bonus le categorie dei prodotto acquistabili sono andate aumentando di anno in anno.Per il primo anno di bonus cultura, dedicato ai nati nel, i 500 euro potevano essere speso solo per; per i nati nel, che hanno avuto accesso al bonus l’anno dopo, sono state aggiunte anche la categoria(sia in formato digitale che su supporto fisico), ile ie questo stesso discorso varrà anche, in questo 2019, per tutti i giovani classe

Ma passiamo a vedere cosa si può comprare con 18app fornendovi una lista di ciò che si potrà comprare tramite 18app nel 2019 per i nati 2000:

libri : sia in formato cartaceo che digitale, audiolibri;

: sia in formato cartaceo che digitale, audiolibri; musica registrata : cd, dvd musicali, musica in formato digitale, dischi in vinile;

: cd, dvd musicali, musica in formato digitale, dischi in vinile; concerti : biglietti, abbonamenti o card;

: biglietti, abbonamenti o card; cinema : biglietti, abbonamenti o card;

: biglietti, abbonamenti o card; teatro e danza : biglietti, abbonamenti o card;

: biglietti, abbonamenti o card; musei, monumenti e parchi : biglietti o abbonamenti;

: biglietti o abbonamenti; eventi culturali quali festival, circhi e fiere culturali;

quali festival, circhi e fiere culturali; corsi di lingua, teatro e musica.

La lista ufficiale, così come è stata stabilita dal regolamento del bonus cultura, non comprende i computer. La conclusione, quindi, è:

