Come registrarsi a 18app: iscriversi e attivare il bonus cultura

Per i nati nel 2000 è finalmente arrivato il momento di fare la lista della spesa. Il ministro della Cultura Bonisoli, dopo aver fatto attendere per mesi i neomaggiorenni, ha firmato il decreto che ‘sblocca’ i 290 milioni – stanziati dalla Legge di Bilancio 2018 – per finanziare il bonus cultura: 500 euro per ognuno dei circa 500mila ragazzi che hanno compiuto (o compiranno) 18 anni nel corso del 2018. Manca solo la pubblicazione In Gazzetta Ufficiale (prevista a giorni) dopodiché si parte. Da quel momento (e fino al 30 giugno 2019) ci si potrà registrare al sito 18app. Mentre il bonus si potrà spendere fino al 31 dicembre 2019. Ma cosa bisogna fare per accedere ai 500euro? Ecco tutti passaggi necessari, riassunti in questa breve guida.

Per potersi iscrivere a 18app, piattaforma ufficiale del bonus cultura,. Di che si tratta? È il Sistema Pubblico di Identità Digitale: una sigla ancora poco conosciuta ma che, in futuro, servirà sempre di più ai cittadini per ottenere i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. In pratica è. A rilasciarla sarà uno degli(e indicati su 18app): Aruba, Poste Italiane, InfoCert, TIM, Sielte, Register o Namirial.Prima di entrare in 18app, occorre dunque fare questo passaggio preliminare: andare sul sito del provider prescelto,(estremi del documento d’identità, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) eattraverso uno dei sistemi previsti (Tessera Sanitaria, presentandosi personalmente in un ufficio che vi verrà indicato, via webcam). la procedura cambia a seconda del provider. Solo dopo aver ricevuto lo SPID (ci vorrà qualche giorno) si potràPer finalizzare l’iscrizione a 18app basterà andare sul sito- con l’Identità Digitale a portata di mano – e(si trova in homepage, in alto a destra). Si aprirà una pagina preliminare in cui vi sarà chiesto di(cliccando anche qui sul pulsante ‘Entra con SPID’). Solo a questo punto, nell’ulteriore pagina che si aprirà, potrete. Attenzione: username e password corrispondono a quelle comunicate dal gestore con cui avete sottoscritto lo SPID.





Ci siamo: dopo essersi registrati a 18app si potrà. Il meccanismo è molto semplice, schematico e intuitivo. Il primo step riguarda la. Il bonus, infatti, non potrà essere speso ovunque., prima di entrare nella lista presente su 18app,, che certificherà che i prodotti messi in vendita sono davvero ‘culturali’. Un elenco che si aggiorna di continuo e che, comunque, già comprende tanti negozi e servizi (sia fisici che online).Nel secondo step, invece, vi verrà chiesto di(tra quelle indicate nel decreto) del prodotto che vorrete acquistare. Quali sono? Tutte quelle che, in un modo o nell’altro, hanno a che fare con la cultura:(su supporto fisico o digitale),teatrali, ingressi a, aree archeologiche, fiere, parchi.A questo punto si accederà alla sezione del portale in cui. Perché una delle caratteristiche del bonus cultura è il fatto di non doverlo spendere in un colpo solo ma di(nel caso dei nati nel 2000, fino al 31 dicembre 2019). È come se aveste un portafoglio elettronico da cui prelevare le somme che vi occorrono volta per volta. Vi basterà verificare il costo dei prodotti o del servizio che vorrete acquistare eUn passaggio, quest’ultimo, molto importante perché. Altra cosa fondamentale: prima di generare il voucher dovrete. I vari negozi, specialmente quelli online, dedicano una sezione del sito a 18app con una selezione di prodotti dedicati ai neomaggiorenni. Ciò vale soprattutto per i concerti.I voucher, inoltre, potranno essere generati in(da consegnare al negoziante)(un, che l’esercente potrà scannerizzare direttamente dallo smartphone del cliente). Ovviamente,da inserire sulla piattaforma al momento del pagamento. Il credito residuo, però, sarà scalato solo quando procederete all’acquisto. In ogni caso,(consultabile sempre sul sito 18app o sull’app ufficiale), avrete la situazione aggiornata in tempo reale: