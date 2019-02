18app: si può usare il bonus cultura su iTunes?

Quando si parla di bonus cultura spesso e volentieri i diciottenni che ne hanno diritto non sanno bene cosa possono o cosa non possono comprare. Le idee sono spesso confuse: posso comprare libri anche in versione digitale, il tablet è da considerarsi come un e-reader? In tanti utilizzano il bonus cultura anche per acquistare musica e si chiedono: si può usare il bonus cultura su iTunes? Oggi rispondiamo proprio a questa domanda chiarendo se si può e quali sono i prodotti che si possono e non si possono comprare con 18app. Inoltre vi forniremo anche un utile strumento che permette di capire dove è possibile spendere il bonus cultura sia nei negozi fisici che in quelli online.

Bonus cultura: si può usare su iTunes?

Cosa si può comprare con il bonus cultura

Musica registrata, inteso come cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line;

Concerti, intesi come biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card;

Corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

Ingressi al cinema, intesi come biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card;

Eventi culturali, intesi come festival, fiere culturali, circhi;

Teatro e danza, intesi come biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti;

Libri in formato cartaceo, audiolibri, ebook;

Biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti per musei, monumenti e parchi.

Cosa non si può comprare con il bonus cultura

Un computer : è vero che i ragazzi lo utilizzano per informarsi ma è anche vero che può essere un notevole fattore di distrazione;

: è vero che i ragazzi lo utilizzano per informarsi ma è anche vero che può essere un notevole fattore di distrazione; Viaggi: anche i viaggi, sia nazionali che all’estero, sono esclusi dalle categorie di prodotti e servizi acquistabili col bonus cultura;

Netflix : i film a cinema si, l’intrattenimento a casa no. Non è ben chiara la ragione, ma col bonus cultura si possono acquistare solo biglietti per andare al cinema a discapito degli abbonamenti ai siti di streaming. Altro paradosso è proprio iTunes: se su Spotify ed Apple Music è possibile pagare l’abbonamento col bonus cultura, su iTunes la possibilità non è data;

: i film a cinema si, l’intrattenimento a casa no. Non è ben chiara la ragione, ma col bonus cultura si possono acquistare solo biglietti per andare al cinema a discapito degli abbonamenti ai siti di streaming. Altro paradosso è proprio iTunes: se su Spotify ed Apple Music è possibile pagare l’abbonamento col bonus cultura, su iTunes la possibilità non è data; Concerti all’estero : biglietti per i concerti, certo, ma solo nel belpaese. Andando su Ticketone, infatti, non tutti i biglietti risultano acquistabili tramite 18app;

: biglietti per i concerti, certo, ma solo nel belpaese. Andando su Ticketone, infatti, non tutti i biglietti risultano acquistabili tramite 18app; Smartphone o tablet : con 18app non si possono acquistare né tablet né smartphone;

: con 18app non si possono acquistare né tablet né smartphone; Kindle e lettori e-book : esclusi poiché facenti parte della categoria oggetti tecnologici;

: esclusi poiché facenti parte della categoria oggetti tecnologici; Biglietti per partite di calcio : non è possibile comprare i biglietti per guardare i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali;

: non è possibile comprare i biglietti per guardare i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali; Biglietti per i parchi di divertimento ;

; Scuola guida : non si possono pagare i corsi teorici e le guide per la patente, solo i libri per esercitarsi (almeno quelli);

: non si possono pagare i corsi teorici e le guide per la patente, solo i libri per esercitarsi (almeno quelli); App educational: tutte le utilities per scuola e università fatte meglio e più utili sono a pagamento ma con il bonus cultura non è possibile acquistarle, così come non è possibile acquistare in generale negli app store (questo è il caso di iTunes e Google Play).



Il bonus cultura può essere sì, utilizzato per acquistare, mapoiché viene classificato comePer chiarire le ragioni e dove effettivamente si possa acquistare musica digitale vi facciamo un elenco dicol bonus cultura, con particolare attenzione a un metodo utile per capire in quali negozi fisici online store potete sfruttare il bonus concesso dal governo a tutti coloro che compiono 18 anni. La cosa importante da ricordare è che il bonus cultura ha uno scopo ben preciso: la, con particolare attenzione alla lettura e a tutto ciò che mira all'Ecco lacon il bonus cultura:Ecco la lista dellecon il bonus cultura:Per capire dove è possibile e dove non è possibile acquistare con il bonus cultura in termini di negozi fisici e negozi online, puoi consultare la lista ufficiale del sito dedicato a 18app