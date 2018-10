Bonus Cultura per i 2000: richiedere SPID, come funziona

Se sei tra i nati del 2000 saprai bene che anche per te ci sarà il tanto apprezzato Bonus Cultura! Anche tu quindi, come è stato per i tuoi amici nati nel ’98 e nel ’99, avrai la possibilità di spendere 500 euro in attività culturali, come comprare libri o per assistere a spettacoli teatrali o visitare mostre. Al momento, però, ancora non è stato pubblicato il decreto che ti permette di registrarti a 18app ma nel frattempo puoi iniziare a muoverti. Scopri cosa fare!

Come richiedere SPID

Cosa fare per ottenere SPID

In attesa del decreto è possibile. Per effettuarla, quando sarà possibile, dovrai necessariamente avere leSenza queste, non potrai effettuare la registrazione!come prima cosa devi avere:- un indirizzo e-mail- il numero di telefono del tuo cellulare- un documento di identità valido ( carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)- la tua tessera sanitariainvece dovrai avere:- un indirizzo mail- il numero di telefono del tuo cellulare- un documento di identità valido ( carta d’identità, passaporto, patente,)- il tuo codice fiscaleEffettuata la registrazione, non ti resta chePer farlo dovraisul sito di quello che hai scelto. La registrazione prevede- inserisci i tuoi dati anagrafici- crea le tue credenziali SPID- effettua il riconoscimentonon c’è un tempo prestabilito maognuno ha le proprie tempistiche. Non è questa l’unica differenza perché ognuno prevedee i rispettivi SPID presentanoUna volta ottenuto lo SPID non ti resta che attendere il decreto e poi potrai iscriverti a 18 app.