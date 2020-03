18 app Bonus cultura 2001, come richiederlo dal 5 marzo

Bonus cultura 2001: a quanto corrisponde l'importo

Bonus cultura 2001: le scadenze

Bonus cultura 2001: modalità per beneficiarne

Come ogni anno, anche nell'ultimaè stato approvato l’incentivo allo studio devoluto ai diciottenni, ma con alcune modifiche rispetto agli scorsi anni. Dal 5 marzo, secondo il decreto attuativo, tutti, i ragazzi nati nel 2001 potranno registrarsi e richiedere il proprio bonus culturaPer i nati nel 2001 l'importo rimane di 500 euro, secondo quanto stabilito in legge di bilancio dello scorso anno.I ragazzi invece del 2002, che potranno usufruire del bonus cultura il prossimo anno, potranno spendere solamente 300 euro, considerati i tagli che hanno interessato il bonus in legge di bilancio. Tante tuttavia le iniziative che hanno chiesto al governo di ripristinare la somma originaria.Guarda anche:per beneficiare del Bonus cheMa come fare per poter usufruire del Bonus cultura? Le procedure di domanda e di erogazione sono abbastanza semplici e veloci in quanto è sufficiente collegarsi sul portale online dedicato a 18app ed entrare con la, ovvero con la propria. Una volta completate le procedure di identificazione, il sistema rilascerà une permetterà l’accesso. A questo punto, basterà semplicemente seguire i passaggi previsti dal sistema, inserendo i dati richiesti in modo da completare l’operazione e inoltrare correttamente la domanda.In particolare, al beneficiario sarà richiesto(passaporto o carta di identità), il, l'e il, potrà essere speso a proprio piacimento per l’acquisto di(musei, teatri, cinema, mostre, concerti, parchi),(danza, canto, arte, lingua straniera, ecc) o di(di tipo scolastico o di qualsiasi altro genere) presso strutture e librerie, fisiche o online, autorizzate ad accettare questo tipo di pagamento.