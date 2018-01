Come richiedere il bonus cultura per 18enni

Per i ragazzi nati nel '99 è tempo di richiedere il bonus cultura. Avete tempo fino al 30 giugno 2018 per fare la richiesta, per poi spendere i 500 euro del buono destinato ai 18enni entro il 31 dicembre 2018. Dopo di voi, anche i ragazzi del 2000 e del 2001 avranno questa opportunità non appena compiuti i 18 anni di età. Se vi servono informazioni in merito, vi spieghiamo come fare a richiedere il bonus cultura 18 app per maggiorenni.

Come richiedere bonus 500 euro: identità digitale

Iscriversi a 18app e richiedere il bonus cultura

Come fare acquisti con il Bonus Cultura 18app

Come prima cosa, appena compiuti i 18 anni, dovete(credenziali Spid). Potete rivolgervi a Infocert, Poste Italiane, Sielte o Tim. I quattro soggetti (che vengono chiamati Identity Provider) offrono diverse modalità di richiesta. Basta andare su Spid.gov.it/richiedi-spid per trovare tutte le informazioni aggiornate su dove e comeUna volta ottenuta l'identità digitale, con queste credenziali si può. Il procedimento è semplice: a partire dal fondo di 500 euro disponibile sull'applicazione, potete iniziare a creare buoni fino a 500 euro da spendere presso enti e strutture convenzionate. A ogni neo-maggiorenne è infatti attribuita una Carta elettronica con questi buoni di spesa, da spendere entro un limite temporale, presso le strutture inserite in un apposito elenco di esercenti fisici e online che aderiscono all'iniziativa. Quando l'esercizio commerciale o il luogo culturale accreditato accetta il voucher, si riduce il credito disponibile.Una volta scelto cosa si vuole comprare con i buoni, si può acquistare stampando il buono e presentandolo alla cassa o presentando alla cassa un dispositivo (ad esempio smartphone o tablet) e facendo visualizzare i dati del buono. Questo non vale con i buoni da spendere presso piattaforme di shopping online, dove l'acquisto avviene - solitamente - generando un codice per il sito di e-commerce corrispondente al voucher, da inserire al momento del pagamento. Ricordate che esistono limiti ben specifici su cosa si può comprare con 18app . Ad oggi, questi sono i beni acquistabili previsti dal bonus cultura:- a) Ingressi al cinema (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)- b) Concerti (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)- c) Eventi culturali (festival, fiere culturali, circhi)- d) Libri (cartacei, audiolibri, ebook)- e) Musei, monumenti e parchi (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)- f) Teatro e danza (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)- g) Musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line)- h) Corsi di musica, di teatro o di lingua straniera