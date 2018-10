Autori Maturità 2019: possibili tracce Prima Prova

Abbiamo già una data: mercoledì 19 giugno, inizio della Maturità 2019.

Gli studenti che affronteranno l'esame di maturità 2019 andranno incontro ai cambiamenti previsti per il nuovo regolamento. E le novità non sono certo poche. La più eclatante, specie per i ragazzi delle scuole, è l'abolizione della temutissima terza prova.

E con l'abolizione del quizzone, anche il resto delle prove viene stravolto: vediamo quindi di riuscire a far chiarezza sulle indicazioni del Miur per la prossima Maturità.

Maturità 2019: gli autori delle tracce d'esame

Per quanto riguarda gli autori che potranno essere presenti nell'esame di italiano circolano soltanto indiscrezioni, deducibili da un'intervista al quotidiano La Repubblica con l'autorevole linguista Luca Serianni, a capo della squadra del ministero dell'Istruzione sui cambiamenti degli Esami di Stato. Le parole del professor Serianni sono state granitiche: "Non solo autori del Novecento, ma dall’Unità di Italia in avanti."Così Serianni, con una velata critica alla tendenza degli anni passati nel concentrarsi su autori appartenenti al 1900, consiglia invece agli studenti di, senza trascurare nessun autore.

Maturità 2019: autore di prosa o poesia?

Maturità 2019, le tracce della Prima prova di Italiano

un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico

in più parti

verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi

riflessione critica

Purtroppo per i maturandi, niente sarà risparmiato. Se infatti il Miur negli anni passati aveva una, l'intervento del professor Serianni non lascia dubbi:. Infatti, se l'indicazione temporale del professore aveva spostato l'attenzione a tutti i poeti tra la seconda metà dell'800 a tutto il '900, Luca Serianni continua ad aggiungere carne al fuoco e dichiara inoltre che per la prima prova: "Non sarà uno stravolgimento, ma solo una prova che serva a valutare di più la capacità di comprensione del testo suggerendo anche brani di prosa, non solo letterari."Quindi, cari studenti, non potete far altro che iniziare da subito a prendere la letteratura molto seriamente; ogni spiegazione e ogni lettura che svolgerete potrebbe essere argomento di prima prova d'esame. Ma non disperate, rimboccatevi le maniche eDi sicuro la novità annunciata dal Miur. Sempre che sia mantenuta anche la tipologia A, quella dell'analisi del testo. Sì, perché con il nuovo esame potrebbero non solo cambiare, ma anche la tipologia stessa delle tracce. Come si legge sul decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di. La prova può essere strutturata, anche per consentire la, oltre che dellada parte del candidato". Questo potrebbe voler dire che l'analisi del testo potrebbe non essere una traccia a sé, ma integrata nelle altre

Autori prima prova Maturità 2019

Autori della Scapigliatura: Emilio Praga, Iginio Ugo Tarchetti, Arrigo Boito, Giovanni Camerana, Carlo Dossi;

Giosué Carducci

Autori del Verismo: Giovanni Verga, Federico de Roberto, Luigi Capuana, Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo, Grazia Deledda, Renato Fucini e Edmondo De Amicis.

Autori del primo decadentismo: Giovanni Pascoli, Gabriele D'annunzio, Antonio Fogazzaro

Altri importanti autori di fine ottocento: Carlo Collodi, Emilio Salgari

1999: Giuseppe Ungaretti, I Fiumi (poesia tratta dalla raccolta Allegria di naufragi)

2000: Umberto Saba, La ritirata in piazza Aldrovandi a Bologna

2001: Cesare Pavese, testo in prosa tratto da La luna e i falò

2002: Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo

2003: Luigi Pirandello, Il piacere dell'onestà

2004: Eugenio Montale, La casa sul mare

2005: Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, XVII, vv.106-142

2006: Giuseppe Ungaretti, L’isola

2007: Dante Alighieri, Paradiso, canto XI, versi 43-63 e 73-87

2008: Eugenio Montale, Ripenso il tuo sorriso

2009: Italo Svevo, Prefazione da La coscienza di Zeno

2010: Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale

2011: Giuseppe Ungaretti, Lucca

2012: Eugenio Montale, Ammazzare il tempo

2013: Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare

2014: Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci

2015: Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno

2016: Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura

2017: Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici

2018: Giorgio Bassani, brano da Il Giardino dei Finzi-Contini

E' forse presto per parlare di pronostici, ma quali saranno? Visti i cambiamenti in arrivo, si potrebbe non più parlare di un solo autore, ma di diversi autori a seconda della traccia. Comunque, si tratterà di narratori, poeti e saggisti attivi nel periodo dal 1861 al 1999.Questo vuol dire che, oltre agli autori del novecento,dovremmo ripassare soprattutto questi autori della seconda metà dell'ottocento:Vediamo poi quali sono state le scelte del MIUR per gli ultimi anni:

Serena Santoli