Prima Prova Maturità 2018 : Tracce, News, Testi e Soluzioni

La prima prova 2018, quella d’italiano, apre l'Esame di Stato 2018. Il 20 giugno, dalle 8.30, inizierà lo svolgimento delle tracce prima prova maturità 2018. Tanti ragazzi si stanno chiedendo ora come si svolge questo momento tanto atteso. Ecco che Skuola.net vi viene incontro e vi da tutte le informazioni che vi servono per arrivare preparati alla prova.

Dopo le procedure iniziali d’identificazione e controllo, il plico contenente le tracce della prima prova maturità 2018 viene consegnato ai maturandi: a quel punto, si dovrà scegliere il tema affrontare nella prima prova maturità tra le diverse tipologie: A, o analisi del testo; B, o saggio breve/articolo di giornale; C, tema di storia; D, tema di attualità. Dal momento della consegna delle tracce maturità, ogni candidato avrà un massimo di 6 ore, con un tempo minimo di 3 ore, per completare e consegnare il tema della prima prova maturità 2018.

70 anni di Costituzione italiana

100 anni dalla Rivoluzione russa

400 anni dalla Guerra dei Trent’anni

100 anni fa nasceva Nelson Mandela

50 anni dall’uccisione di Martin Luther King

80 anni dalla morte di Gabriele D’Annunzio

50 anni da quella di Salvatore Quasimodo

220 anni dalla nascita di Giacomo Leopardi

240° anniversario della nascita di Ugo Foscolo

130 anni dalla nascita di Giuseppe Ungaretti

110 anni dalla morte di Edmondo de Amicis

110 anni dalla nascita di Cesare Pavese

110 anni dalla nascita di Alberto Moravia

100 anni dalla morte di Gustav Klimt

20 anni dal lancio di Google

Quali argomenti potrebbero essere scelti dal miur per la prima prova di Maturità? Ebbene, moltissimi scommettono su Pirandello, autore che da anni è chiamato a gran voce dagli studenti ma che da altrettanti anni non viene scelto dal Miur, e per questo particolarmente favorito. Tanti altri tuttavia puntano su Ungaretti, Pavese e Montale, anche se la scelta di Giorgio Caproni lo scorso anno rende difficile fare pronostici attendibili. Ma tanti altri argomenti vengono considerati molto probabili per la maturità 2018: tra questi, la Costituzione Italiana, l'Europa, il terrorismo, l'immigrazione.Lepossono essere conosciute solo al fischio di inizio dell' esame di Stato , il prossimo 20 di giugno: nessuno può scoprire in anticipo i temi di maturità, quindi occhio alle bufale!Non appena saranno pubblici i temi della maturità 2018, la redazione e i tutor di Skuola.net si metteranno all'opera per proporre. Ovviamente,saranno disponibili on line solamente dopo il tempo minimo di consegna stabilito dal regolamento!Il toto-traccia è già iniziato: quali saranno gli argomenti proposti? Una domanda complicata. Magari, andando a spulciare tra ricorrenze e avvenimenti del prossimo anno, si potrebbero trovare le prime risposte.Saranno i commissari esterni di maturità 2018 a correggere le tracce del tema di Italiano ? Che si tratti dei licei o dei professionali, tutti i maturandi del 2018 dovranno fare massima attenzione alla stesura della prima prova, o correranno il rischio di fare una brutta impressione sulla commissione. Le: un vero e proprio biglietto da visita per ognuno di voi. Mettetecela tutta!Ma come avviene la correzione della prima prova di maturità? Sappiate che, se la correzione spetta al commissario di Italiano, il voto espresso sarà collegiale. Proprio così: il professore dovrà dare una proposta di voto, ma sarà l'intera commissione a stabilire il punteggio finale. Le scuole che avranno il commissario esterno di Italiano sono:

Istituti tecnici



Indirizzo tecnologico:

Indirizzo trasporti e logistica:

Istituti tecnici indirizzo elettronica ed elettrotecnica:

Nel settore informatica e telecomunicazioni:

Nel settore grafica e comunicazioni:

Nel settore sistema moda:

Nel settore chimica, materiali e biotecnologie:

Nel settore agraria, agroalimentare e agroindustria:

Nel settore costruzioni, ambiente e territorio:

- Meccanica e meccatronica- Opzione Tecnologie dell'occhiale- Opzione Tecnologie delle materie plastiche- Energia- Opzione Costruzione del mezzo- Opzione Costruzioni Aeronautiche- Opzione Costruzioni Navali- Opzione Conduzione del mezzo- Opzione Conduzione del mezzo Navale- Conduzione di apparati ed impianti marittimi- Logistica- Opzione Conduzione del mezzo Aereo- Elettronica- Elettrotecnica- Elettrotecnica- Informatica- Telecomunicazioni- Grafica e Comunicazioni- Tecnologie cartarie- Tessile, abbigliamento e moda- Calzature e moda- Chimica e materiali- Tecnologie del cuoio- Biotecnologie ambientali- Biotecnologie sanitarie- Produzioni e trasformazioni- Gestione dell'ambiente e del territorio- Viticoltura ed enologia- Costruzione, ambiente e territorio- Tecnologie del legno nelle costruzioni- Geotecnico

Istituti Professionali

Nel settore servizi per l'agricoltura e il servizio rurale:

Nel settore servizi socio sanitari:

Nel settore servizi commerciali:

Nel settore industria e artigianato:

Nel settore manutenzione e assistenza tecnica:

- Opzione Gestione risorse forestali e montane- Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico- Promozione commerciale e pubblicitaria- Arredi e forniture di interni- Opzione Produzioni tessili sartoriali- Opzione Produzioni artigianali del territorio- Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili- Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto





Scrivi la brutta copia con una grafia decente, in modo che non sia necessaria una bella, se non riuscissi a gestire il tempo

Può essere molto utile per i ragazzi che si chiedono che tipo di tracce di prima prova dovranno affrontare il prosismi 20 giugno, farsi un'idea sulla base dei temi proposti gli scorsi anni: per scoprire tutte le tracce degli anni precedenti è possibile visionarle dal sito Miur dedicato all'esame di Stato , cliccando sul link "".Sono 4 i tipi di temi a disposizione, ognuna con le sue caratteristiche e lo stile di scrittura più adatto. Non è possibile scoprire in anticipo: nessuno può conoscereprima dell'apertura del plico telematico ministeriale.È la tipologia più tradizionale tra. Si tratta dell’analisi e del commento di un testo letterario o di una poesia, che passa per tre fasi principali: comprensione del testo, analisi vera e propria del testo, interpretazione complessiva e approfondimenti. Questo tipo di prima prova 2018 è la più “guidata”, perché ci sono delle domande alle quali lo studente deve rispondere; una prova quindi adatta ai ragazzi che non vogliono fare un tema libero ma soprattutto che hanno una buona preparazione sulla letteratura dell’ultimo anno. Attenzione, però: gli autori sono inseriti nel programma ma spesso vengono scelti tra quelli “minori”.Chi sceglie il saggio breve (o l’articolo di giornale) tra le tracce prima prova maturità 2018 a disposizione potrà cimentarsi con ulteriori 4 sottocategorie: artistico-letterario, storico-politico, socio-economico, tecnico-scientifico. La scelta, naturalmente sarà influenzata dall’indirizzo di studi e dalle proprie conoscenze. I maturandi, in questa prova, avranno a disposizione dei materiali dai quali attingere per lo svolgimento della prima prova 2018, Nell’introduzione si dovranno passare in rassegna le tesi e il materiale che sarà inserito nelle tracce maturità, mentre nella conclusione potrete riassumere il succo del vostro ragionamento. La parte centrale è quella più creativa, in cui sceglierete una vostra tesi e la porterete avanti sostenendola con citazioni, esempi e ricorrendo di nuovo al materiale che avete già per sommi capi presentato nella vostra “introduzione”. La prima prova maturità andrà, infine, chiusa con una conclusione che riassuma quanto scritto. Questa prima prova maturità 2018 è consigliata a chi ha una buona preparazione su specifici argomenti; basta che però si abbiano spiccate capacità di argomentazione e convincimento.Tra le tracce prima prova 2018 il tema storico è un grande classico. Per chi è appassionato di storia e, durante tutto l’anno scolastico, ha sempre studiato in profondità gli avvenimenti del Novecento non ci saranno grosse difficoltà nello svolgere questa prima prova maturità. Fondamentale, però, ricordarsi a memoria le date principali dei fatti più importanti del secolo scorso e i nomi dei protagonisti delle vicende storiche (compresa la forma corretta in cui si scrivono nomi e cognomi). Il tema d’attualità, invece, è il classico tema libero, quello che tra le tracce prima prova maturità 2018 permette di dare libero sfogo alla fantasia. Naturalmente c’è una traccia da seguire, ma il contenuto è lasciato totalmente nelle mani del maturando. L’importante è leggere bene le tracce maturità per centrare bene il tema e non rischiare di andare fuori traccia. Consigliato a chi è ben informato, a chi legge molto e a chi ha uno stile di scrittura avvincente.Prima ancora di pensare, dovete fare attenzione alla lingua: un italiano perfetto deve essere il primo vostro alleato ed è per questo che Skuola.net vi mette in guardia dai possibili errori frequenti che potrebbero togliervi preziosi punti al tema di italiano.Qual è: va necessariamente senza apostrofo. Vietato l'apostrofo anche per un altro e qualcun altro. Non bisogna dimenticarlo invece per scrivere correttamente un po', che non vuole l'accento sulla o. Ma vediamo qualche altro consiglio utile:Può capitarti di trovarti davanti una traccia, e di colpo hai solo tanta confusione in testa e tabula rasa. L'ansia può fare brutti scherzi in prima prova maturità 2018. Cosa fare, quindi? Respira profondamente, poi organizza le idee e focalizzati sull’obiettivo. Skuola.net, per aiutare tutti gli studenti in balia della tensione, vi accompagnerà giorno dopo giorno all'esame di maturità con guide e tutorial sulla prima prova