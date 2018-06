SOS Maturità 2018: la help line WhatsApp e Facebook di Skuola.net

Sta per arrivare il giorno delle prove di maturità. Molti ti staranno suggerendo di restare calmo perchè, in fin dei conti, non saranno così complicate. Nella maggior parte dei casi queste rassicurazioni non servono a molto, ma anzi fanno aumentare ancor di più l’ansia che raggiunge così livelli altissimi. Per fortuna, come accade ormai da tempo, noi di Skuola.net ti resteremo accanto durante tutto il periodo degli esami e rivivremo anche noi la maturità. Il filo diretto con Skuola.net è sempre più forte e anche quest’anno, per stare ancora di più in contatto, ti siamo vicini persino con lo strumento più utilizzato, lo smartphone. Infatti, per il quinto anno consecutivo, è attiva la Help line di Skuola.net.

Chiedi aiuto alla Help line di Skuola.net

Saremo pronti fin dalla mattinata, durante la prima prova 2018 seconda prova maturita 2018 , per cercare di scoprire quali saranno le tracce per la Maturità 2018 : attenzione però, perché non pubblicheremo tracce o soluzioni prima del limite di orario consentito, ovvero passato il tempo minimo di consegna (3 ore dall'inizio della prova)., già preso letteralmente d’assalto per ricevere consigli per gli esami, ma anche Facebook Messenger. La linea sarà attiva dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, a partire dall'11 giugno fino al 25 Giugno 2018.Sappiamo quanto hai bisogno di aiuto e per questo ci siamo fatti in quattro. Ecco i nostri contatti:

WhatsApp numero 3938835286

Chat di Facebook Messenger

Skuola.net ti aiuta a passare gli esami

Per lo più, lasui collegamenti e scioglie, inoltre, qualsiasi dubbio tecnico di procedura relativo agli esami. Il servizio è stato ancheche devono affrontare il primo esame della loro vita. Tra le migliaia di richieste giunte le più comuni sono relative alle tracce maturità seconda prova maturità e consigli sui collegamenti delle tesine e percorsi. Non mancano anche domande relative al metodo di studio , in particolare su come organizzare la preparazione e suggerimenti sugli argomenti più importanti da ripassare. Altri studenti infine ci comunicano semplicemente la loro ansia inviandoci le loro foto colti nei momenti di disperazione sui libri.