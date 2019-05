Prima prova Maturità 2019, come vestirsi all'esame?

L'abito non fa il monaco, ma è pur sempre un biglietto da visita per la Maturità 2019 . I commissari esterni , infatti, non ci conoscono e quindi conterà moltissimo anche il modo in cui ci presentiamo. Quindi il look diventa un aspetto fondamentale da curare in vista degli esami.Un buonè influenzato per certi aspetti anche dal “”, sopratutto se si pensa che, durante l'esame, l'alunno, si presenta per la prima volta a dei professori che gli sono estranei e che deve “conquistare” in pochi minuti. Fondamentale quindi è avere un “impatto positivo” e l'essere piacevole esteriormente può aiutare ad avere un maggiore favore della commissione.

Prima prova Maturità 2019 come vestirsi

In primo luogo consigliamoe che rispecchi il vostro modo di essere o il vostro consueto abbigliamento: è importante che in quel giorno non vi sentiate a disagio, dovete solo evitare di essere troppo poco tenuti e al tempo stesso non dovete dare l'idea di aver curato solo l'aspetto fisico, come per la filosofia aristotelica, anche qui la giusta via sta nel mezzo!Riadattare il proprio stile all'esame significa anche dire chee, cosa più importante,, questo consiglio è valido sia per i ragazzi che per le ragazze. Un pantalone di stoffa o un jeans scuro coordinato con scarpe da ginnastica o di altro genere va più che bene.e le ciabatte aperte, perché mostrare i piedi è considerato un atto di maleducazione che la commissione potrebbe penalizzare, così come penalizzante potrebbe essere presentarsi con le spalle e ombelico scoperti. Sia per i ragazzi che per le ragazze sonoe nel caso delle donne è bene, per chi ne fa uso è preferibile un trucco naturale e leggero che ben si coordina con i sapori dell'estate.

Guarda anche:



Curare il look di maturità anche per gli scritti

Pere la seconda, i vestiti devono essere più “” e il piùpossibile, specie per quegli istituti in cui la prova di esame è più lunga o tecnica, inoltre negli scritti non si ha un contatto diretto con la commissione e quindi non è indispensabile avere la massima attenzione per i dettagli e per l'abito.

Consigli su come vestirsi alla prima prova maturità 2019

- Un jeans e una polo o una camicia non troppo sbottonata, abbinate ad un paio di sneaker, sono più che sufficienti per fare un'ottima impressione sulla commissione- Le ragazze possono scegliere più varianti: vestitini non troppo corti e non a canottiera. In alternativa anche loro potranno coordinare una polo o una camicia con dei pantaloni o una gonna che arrivi almeno al ginocchio, a cui abbinare un paio di scarpe chiuse tipo ballerine o scarpe da ginnastica.