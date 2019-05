Tracce di Prima Prova Maturità 2019: Foscolo, Leopardi e Manzoni

Tracce maturità 2019 su Ugo Foscolo

Tracce maturità 2019 su Giacomo Leopardi

Tracce maturità 2019 Alessandro Manzoni

E se allauscisse un grande autore dell’Ottocento? Andando a scartabellare tra le tracce della prima prova degli anni precedenti, abbiamo notato che Foscolo, Leopardi e Manzoni sono presenti molto spesso come testi per lo svolgimento delle tracce prima prova 2019 . Nel 2013, 2011, dal 2009 al 2003 e nel 2001, nella tipologia B in ambito artistico-letterario, quella che allora rappresentava il saggio breve, è sempre stato fornito un testo di almeno uno tra gli autori più importanti della letteratura italiana: Foscolo, Leopardi e Manzoni. Finora non sono mai stati oggetto dell’analisi del testo, ma poiché, non è escluso che questi autori possano capitare in una delle tre nuove tipologie rinnovate dalle numerose riforme di questa nuova maturità 2019 . Nellainfatti, Leopardi è uscito proprio nelProprio perché riteniamo utile conoscere questi tre autori pilastri della nostra letteratura, vi proponiamo un ripasso semplice e veloce della vita e delle opere di ognuno di essi per non farvi trovare impreparati all'esame di maturità, e per fare quindi un gran figurone sui commissari esterni Nato a Zante nel 1778, Foscolo è uno dei più importanti esponenti del Neoclassicismo e del Preromanticismo. Le sue opere più celebri sono “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Dei sepolcri”, “In morte del fratello Giovanni”, “Alla sera”, ma moltissimi sono gli altri componimenti poetici e le opere in prosa che compose e che potete approfondire nella sezione a lui dedicata: Ugo Foscolo Guarda anche:Meglio conosciuto dagli studenti come il poeta gobbo e un po’ sfigato che non riuscì mai a conquistare il cuore di Silvia, Leopardi è in realtà uno dei massimi rappresentanti del Romanticismo letterario italiano. Oltre alla celeberrima “A Silvia”, ricordiamo “L’infinito”, “Il sabato del villaggio”, “La quiete dopo la tempesta”… E per conoscere tutte le altre opere e gli aspetti più importanti della sua vita e della sua poetica, visitate la sezione a lui dedicata: Giacomo Leopardi Al suo nome non possiamo che associare “I promessi sposi”, il romanzo che non lascia via di scampo a nessuno studente raccontando le vicissitudini di una delle coppie più chiacchierate della letteratura italiana: Renzo e Lucia. Molti lo associano inevitabilmente al “Cinque maggio” che spesso a scuola viene fatto imparare a memoria, o ancora, al “Conte di Carmagnola”. Preparatevi in modo semplice e veloce con gli appunti della sezione dedicata ad Alessandro Manzoni Cristina Montini