Soluzione analisi del testo Il Giorno della Civetta, Sciascia svolta: prima prova maturità 2019

Soluzione dell’analisi del testo seconda traccia: prima prova Maturità 2019

Maturità 2019: la novità della prova di italiano

• 2 tracce di analisi del testo (Tipologia A);

• 3 tracce di testo argomentativo (Tipologia B);

• 2 tracce per il tema di attualità (Tipologia C).



Maturità 2019, novità delle simulazioni: le tre tipologie di traccia

Oggi mercoledìtutti i maturandi italiani hanno affrontato lache dà ufficialmente avvio all' Esame di Stato . La traccia svolta dai nostri Tutor è sulOggi noi di Skuola.net seguiremo passo passo la di prima prova maturità 2019 del 19 giugno.Quale sarà ladella prima prova dell’analisi del testo di oggi su Il giorno della civetta di Sciascia?I nostri tutor hanno già svolto la prova! Ecco di seguito la soluzione.Ovviamente vi saremo accanto durante tutto il periodo dellaper aiutarvi a essere preparati e, di conseguenza, il più possibile tranquilli. Se avete qualche dubbio potete contattarci quando volete, ma durante le prove scritte non risponderemo alla helpline per evitare di mettervi nei guai.Questo perché il nostro obbiettivo infatti non è quello di rischiare di far invalidare l'esame a qualcuno, ma solo di fornire consigli utili una volta terminata la prova.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti:Se il tempo a disposizione per completarla non è stato toccato dalle riforme, rimanendo inalterato a, rispetto agli anni scorsi invece l’assetto delle tracce è stato abbastanza rinnovato da una parte con l’eliminazione del tema storico, del saggio breve e dell’articolo di giornale, e dall’altra con la riformulazione diripartite inL’, racchiusa nella, presenta un brano seguito da una sintesi della biografia dell’autore (spesso del) per permettere agli studenti di contestualizzare e capire meglio i concetti chiave del testo.Dopo la prima sezione sulla comprensione, in cui si richiede agli studenti un breve riassunto in cui vengano evidenziati i concetti salienti, seguono alcuneadottato. Infine, per completare la traccia è necessario collocare il brano in unaben precisa in modo da poter creare collegamenti e spunti esaurienti e pertinenti.Nella, quella che rappresenta il, per verificare la comprensione del brano proposto, gli studenti devono rispondere amirate a valutare sia l’acquisizione deiche delleadottate dall’autore.Ilcompleta infine la traccia, offrendo agli studenti la possibilità di inserire le lorosia attinenti allesia alle altrecome quelle proprie dei libri, film, editoriali, quotidiani ecc.Un testo argomentativo ben svolto deve necessariamente essereed essere sostanziato alla alla base da unben collegato in tutte le diverse parti del discorso.Ilinfine è quello affidato alla, l’unico tema che può presentare una struttura di titoli ‘gerarchizzata’: dalposto in apertura del tema si passa poi a quelli eventuali deiposti in ordine di successione tematica, secondo un ordine logico consequenziale.Uno spiccatoè il presupposto per poter affrontare questo tema che quindi deve accompagnato da propriesostenute da conoscenze, esperienze personali e dal proprio pensiero.