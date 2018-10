Orale Maturità 2019: come funziona, punteggio, commissioni e news

Mancano circa 8 mesi alla Maturità 2019 ma ancora molti di voi non hanno le idee molto chiare su come si svolgerà l’esame. Tanti i dubbi e le perplessità che affiggono i migliaia di maturandi come voi che a giugno dovranno affrontare il primo esame della vita. Per aiutarvi, noi di Skuola.net abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza a riguardo!

Maturità 2019: le prove

Maturità 2019: il punteggio della prova orale

Prova orale Maturità 2019: i commissari

Orale Maturità 2019: addio tesina di maturità

Orale Maturità 2019: come funziona la nuova prova

Per la Maturità 2019 lesparisce quindi la terza prova meglio conosciuta come ‘quizzone’. Rimangono la prima prova, quella di italiano uguale per tutti, e la seconda diversa in base agli indirizzi scolastici. Per quanto riguardarispetto agli scorsi anni ci saranno delle novità:-Laanalisi del testo, rimane e sarà anzi doppia: ci saranno due brani e due autori tra cui scegliere. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi. Le due tracce proporranno periodi storici e letterari differenti (uno più recente, uno meno)-Lanon è più il saggio breve o l'articolo di giornale, ma un testo argomentativo. Gli ambiti saranno 3, e non più 4. I documenti proposti da cui partire saranno uno per ogni traccia.-Laè una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Il vecchio tema generale, in pratica, che raddoppia: anche per questa tipologia saranno proposte due tracce, mentre sparisce il tema storico.Oltre alle prove scritte seguirà poi l'orale.Per quanto riguarda ilnon essendoci la terza prova, molto è cambiato rispetto allo scorso anno. Nello specifico i punteggi verranno così assegnati:A questi si sommeranno poi altriIl punteggio massimo a cui si potrà arrivare rimane 100.Per quanto riguarda lache valuterà gli elaborati dei maturandi, il numero di chi la comporrà rimane invariato:A loro va poi aggiunto ildella commissione.di quelli esterni, dovrai aspettare comePrima di questo periodo non puoi far altro che sperare che la sorte sia dalla tua parte!Oltre alla terza prova,All’orale quindi oltre alle domande sull’intero programma delle varie discipline,Pare infatti, anche se non è stato ancora confermato in via ufficiale, che l’orale potrebbe iniziare proprio con l’Nel, dunque, non ci sarà la discussione della tesina. Ma non è la sola cosa che dovete sapere sull'orale. Tra ciò che la commissione può chiedere ci sarà ANCHE l'alternanza scuola lavoro. Questo però non vuol dire che sarà l'unica cosa che i commissari chiederanno. Infatti, come ha fatto sapere il ministro Bussetti, è importante che gli studenti possano parlare di ciò che hanno studiato durante l'anno.

- relazione sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro;



nelle materie di cui i docenti hanno l’abilitazione all’insegnamentoper la verifica non solo delle conoscenze, ma anche del linguaggio specifico delle materie e le capacità argomentative e critiche, per analizzare e argomentare eventuali errori o le scelte dei candidati.