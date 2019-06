Soluzione prima prova Maturità 2019 testo argomentativo sul patrimonio culturale

Soluzione prima prova Maturità 2019: tipologia B traccia testo argomentativo sul patrimonio culturale

Tipologia B prima prova scritta 2019: cosa cambia?

Come scrivere un buon testo argomentativo?

Dopo le simulazioni di febbraio e marzo, finalmente oggi mercoledì 19 giugno ha preso avviocon la tanto temuta prima prova scritta, ovvero il tema di italiano Come sempre, anche oggi noi di Skuola.net seguiremo passo passodel 19 giugno.Qui trovi la soluzione e il tema svolto di tipologia B, traccia 1.Ovviamente vi saremo accanto durante tutto il periodo dellaper aiutarvi a essere preparati e, di conseguenza, il più possibile tranquilli. Se avete qualche dubbio potete contattarci quando volete, ma durante le prove scritte non risponderemo alla helpline per evitare di mettervi nei guai.Questo perché il nostro obbiettivo infatti non è quello di rischiare di far invalidare l'esame a qualcuno, ma solo di fornire consigli utili una volta terminata la prova.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti:La novità principale che ha sconvolto la tipologia B della prima prova scritta della Maturità 2019 è l’eliminazione del saggio breve sostituito daltra le tre tipologie di tracce proposte.La prima variazione subito constatabile è la riduzione dei documenti proposti per redigere l’elaborato. Se per quanto riguarda il saggio breve infatti erano disponibili tre/quattro inserti su cui lavorare, per il testo argomentativo basterà concentrarsi soltanto su uno.Ed è proprio su quell’unico testo che bisognerà sviluppare unacoerenti ovviamente con il testo proposto.Il testo argomentativo, soprattutto perché si tratta di una tipologia inedita, potrebbe risultare molto insidioso; ecco perché serve un piano d’attacco ben studiato e molto chiaro, da seguire punto per punto. E noi di Skuola.net abbiamo provato a stilare una, una serie di consigli che potrete trovare utili su come costruire un buon testo di questo tipo.Per prima cosa potete iniziare a farvi un'idea sull'argomento su cui vi sentite più sicuri o che vi interessa maggiormente tra quelli proposti nelle varie tracce.Dopo l'idea iniziale, lo step da compiere subito dopo è quello diil documento, anche più volte, e sottolineare i passaggi importanti che vi torneranno sicuramente utili sia per rispondere alle domande sia magari per usarli come spunto da cui iniziare, nella seconda parte, un buon commento.Dopo esservi quindi immersi nel testo è consigliabile stilare una scaletta per organizzare il vostro discorso, toccando tutti i punti che avete in mente.L'importante è impostate un ordine di priorità sugli argomenti da trattare, sempre tenendo a mente come volete condurre il filo del vostro pensiero fino al punto di arrivo della vostra riflessione. Cominciare con unain questione è sempre un’ottima mossa. Subito dopo avrete spazio e modo per esporre la vostra tesi: il corpo vero del vostro testo argomentativo a cui sarà dato ampio spazio nella sezione dedicata al commento.L'importante è non cadere nelle banalità e,motivo per cui è consigliabile fare sempre una scaletta propedeutica all'impostazione del lavoro.Utilizzate un italiano scritto corretto ed elevato sì ma mai ampolloso ed eccessivamente ricercato e retorico o rischierete di non riuscire ail vostro pensiero.con esempi, esperienze personali e prendendo magari anche spunto dal testo della traccia scelta.Potete inoltre proporre un'antitesi o una confutazione, così da mettere alla luce ciò che secondo voi c’è di sbagliato nella controparte, proprio per valorizzare ancora di più il vostro discorso, senza lasciare nulla al caso.Infinetramite alcuni concetti, alcune frasi non ridondanti ma esaustivi che possano racchiudere il risultato della vostra riflessione.