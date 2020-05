Maturità 2020, come viene valutato il maxi orale dalla commissione?

Griglie di valutazione per il maxi orale: come saranno?

I criteri della griglia di valutazione Maturità 2020

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo ( massimo 10 punti )

) Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro ( massimo 10 punti )

) Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti ( massimo 10 punti )

) Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera ( massimo 5 punti )

) Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali (massimo 5 punti)

Ormai dallo scorso anno erano state introdotte le fatidicheche i professori doveva seguire e a cui doveva attenersi per, in modo da rendere i voti un po’ piùdal nord al sud Italia. Ovviamente queste griglie di valutazione avrebbero dovuto presenziare anche nell’esame di Maturità 2020 Scopriamo dunque come verrà valutato dalla Commissione il maxi orale di Maturità 2020Guarda anche:Le griglie di valutazione che l’anno scorso sono state usate per valutare le prove scritte quest’anno, in assenza di prove scritte da valutare,. Ovviamente non saranno le stesse dello scorso anno: come mai?, quindi le griglie dovranno necessariamente essere riadattate. E proprio per questo il Ministero dell’Istruzioneche ha al suo interno ben 5 criteri. Scopriamoli insieme.La griglia di valutazione rielaborata e adattata in ottica dell’orale di Maturità 2020. Tre dei cinque criteri prevedono un punteggio massimo assegnabile dimentre gli altri due hanno entrambi un massimo ottenibile disommando quindi tutte le voci si arriva ache è proprio il punteggio massimo dell’orale 2020. Scopriamo insieme quindi i cinque criteri che la Commissione di Maturità 2020 dovrà compilare durante la valutazione dell’unica prova di Maturità 2020: La tabella è consultabile tramite questo link , ed è stata pubblicata come