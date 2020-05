Maxi orale maturità 2020, come collegare il coronavirus alle materie

Maturità 2020: ecco come collegare le materie al Coronavirus

Ilè ormai entrato da più di due mesiquotidiano. Infatti ogni giorno siamo bombardati da notizie sui nuovi contagi e sulle nuove perdite che interessano il nostro Paese, e a causa dell’emergenza ci troviamo anche in una situazione di lockdown che ancora non accenna a finire del tutto.Tuttaviache avrà luogo in ogni caso a giugno. Ecco dunque dei collegamenti per inserire all’interno del maxi orale di Maturità 2020 anche il Covid-19.La Maturità 2020rispetto alle edizioni che l’hanno preceduta: sarà infatti formata da un’unica prova,. All’interno dell’orale, ma si inizierà cone che aiuti lo studente a rompere il ghiaccio davanti la commissione d’esame. Vediamo dunque come poter parlare delall’esame collegandolo con tutte le materie di studio.Nel corso della storia, a partire dalla peste del, passando pernei Promessi Sposi, fino ad arrivare alla pandemia diche imperversò in Europa dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.Anche all’interno della letteratura italiana si trovano diversi spunti per collegare il covid con questa materia. Le due principali opere italiane che parlano di epidemie sono in primis, ambientato proprio durante il periodo in cui scoppiò a Firenze un’epidemia di peste. E in secondo luogo, che come già accennato, raccontano l’epidemia di peste che si verificò a Milano.Anche gli scrittori latini e non solo quelli italiani hanno raccontato di pestilenze avvenute durante i loro anni, uno su tutti, infatti nella parte finale del Libro VI il poeta romanonel 430 a.C.E dopo gli scrittori latini, anche i greci trattarono delle loro. Uno dei più illustri fu lo storico grecoInfine, cambiando lingua per un’ultima volta, anche gli scrittori inglesi trattarono di peste, come. Infatti questo scritto, nato dalla penna di Defoe nel 1772, altri non è che un diario dell'anno in cuiUna pandemie peggiori della storia inglese che nella sola capitale provocò 100.000 morti, decimando ¼ dell’intera popolazione.Per collegare anche la matematica all’interno di un discorso sul Coronavirus,, ovvero del momento in cui il tasso di crescita di una funzione matematica è proporzionale al valore attuale della funzione. Esso, che nei primi tempi della sua diffusione, soprattutto a causa dell’assenza di un vaccino. In poche paroleInfine tocchiamo come materia la biologia: infattiall’interno degli anni del liceo, quindi sarà possibile. Infatti il Coronavirus, o meglio COVID-19 (acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19),appartenente alla famiglia dei coronavirus. E da qui si può iniziare un discorso, ricordando che questi ultimi