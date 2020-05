Maturità 2020, come vestirsi per il maxi-orale

Maturità 2020: consigli su come vestirsi

Igiene personale e degli indumenti

Niente canotte o smanicati

Prediligi outfit comodi

Verrai valutato per le conoscenze, non per lo stile

Questione scarpe

Laè sempre più vicina e nonostante le tante polemiche è ormai assodato che il maxi orale sarà in presenza. Per l’emergenza coronavirus ci si dovrà recare anche muniti die bisognerà indossare la. Una delle domande che si stanno ponendo i maturandi, però, concerne l’Se qualcuno ha già in mente l’outfit per l’occasione, molti studenti non sanno proprio cosa indossare. Ecco i nostri consigli per un orale comodo o tranquillo!L’ansia è nell’aria e le preoccupazioni per il famosodella Maturità 2020 si stanno già facendo sentire. Se una parte del voto finale si conosce già per i crediti scolastici, l’orale sarà l’unico momento per dimostrare lo studio matto e disperatissimo di questo strambo e stravagante anno scolastico. Alla commissione bisognerà fare buona impressione e infondere sicurezza nonostante le dinamiche dell’esame, il distanziamento sociale e la pandemia! In molte occasioni l’e noi di Skuola.net abbiamo pensato a dei consigli per una prova di maxi-orale!Dopo tanti mesi di quarantena in pigiama tra il salotto e il letto, è finalmente arrivato il momento di uscire di casa. Metti al primo posto l’e ricorda che qualsiasi cosa tu abbia intenzione di indossare dovrà essere. Insomma, non ci si potrà presentare con la maglia del pigiama con residui di patatine o con macchie di gelato!Il caldo, l’ansia e i dispositivi di protezione personale sicuramente non contribuiranno ad un orale fresco e rigoglioso ma. Per evitare il maculato da sudore, scegli capi morbidi con tessuti naturali.Per i ragazzi consigliamo di indossare una camicia o una polo con jeans o pantaloni lunghi. Per le ragazze, invece, una maglietta o una camicetta. Da evitare assolutamente leper i ragazzi.Il corridoio scolastico non è mai stato una passerella per sfilate, tantomeno lo sarà il giorno del maxi orale considerando che non troverai nessuno, oltre i prof, a scuola. Evita quindifuori luogo.Evita di indossare scarpe aperte. Per le ragazze consigliamo delle ballerine, per i ragazzi le classiche sneakers.