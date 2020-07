Ritorno a scuola, ecco i banchi singoli di nuova generazione: caratteristiche e dimensioni

Ritorno a scuola: ecco come funzioneranno i mono-banchi

Ritorno a scuola: quanto costeranno i banchi?

Banchi monoposto, ecco dimensioni e modelli per ogni scuola

Il futuro della, per la ministra dell'Istruzione,, è rappresentato dai. La gara per l'acquisto dei nuovi arredi scolastici partirà a breve così come confermato dalla ministra. Di cosa si tratta, esattamente?Deisi sta occupando il commissario Domenico Arcuri, assicura la ministra.avranno una duplice valenza, da una parte garantiranno maggiore distanziamento, dall'altra, invece, una innovazione didattica che permette agli studenti di lavorare in gruppo: "I banchi singoli di nuova generazione fanno guadagnare metri e saranno la priorità di intervento per molti istituti", ha affermato più volte la ministra.Quanto costeranno iSecondo alcune stime, rilanciate anche dal Corriere della Sera, si sta per aprire una gara per circa 3 milioni di banchi e saranno acquistati solo delle scuole che ne avranno davvero bisogno. Sui costi saliamo da 50-60 euro per un banco classico di legno (con sotto banco) a 300 euro l’uno per quello di ultima fabbricazione). Considerato che servirebbero a circa 150mila classi si arriva ad una cifra che, con un costo a banco di 300 euro, va oltre il miliardo di euro. In realtà al Ministero si aspettano cifre più basse di richiesta da parte delle scuole, dunque una spesa di circa 200 milioni di euro.Ecco le dimensioni e i modelli per le scuole di ogni ordine e grado.Per lala scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, può avvenire tre le seguenti dimensioni:• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 64• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 64• Sedie altezza cm 38Per la, la scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, può avvenire tre le seguenti dimensioni:• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 71• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 71• Sedie altezza cm 43Per lala scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, può avvenire tre le seguenti dimensioni:• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 76• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 76• Sedie altezza cm 46