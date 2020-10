Maturità 2021, tornerà il maxi orale o ci saranno le prove scritte?

Esame di Maturità 2021: scritto o orale?

Ci saranno le prove scritte all’esame di Maturità 2020?

L’anno scolastico 2020/2021 è ormai iniziato quasi da un mese in tutta Italia, e con il suo avvio si sonoL’unico momento in cui gli istituti hanno potuto aprire, prima di settembre 2020,, che si sono tenutianche se in modalità del tutto inedita rispetto agli anni passati.Ora, la domanda che sorge spontanea è:L’esame di Maturità 2020 ha subito un importante cambiamento rispetto ai suoi predecessori,, a causa dell’epidemia di Covid-19. Sparite quindi la prova di italiano e lo scritto di indirizzo,L’ esame orale , ribattezzato "", ha visto introdotta per la prima volta una nuova formula che,(i due scritti e l’orale, appunto). Il percorso d’esame dello scorso anno quindiEsposizione di un elaborato scritto sulle materie di indirizzo, Analisi del testo, Percorso interdisciplinare, Illustrazione del percorso di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e Domande di Cittadinanza e Costituzione.Ovviamente a causa della pandemia che ancora non è cessata in Italia e nel mondo, ma che anzi si sta preparando a una, ogni previsione in merito è. Tuttavia il Ministero dell’Istruzione era solito annunciare, quindi il fatto che ancora non sia arrivata alcuna comunicazione del MI. Purtroppo però anche questo ritardo, dunque non resta che aspettareper capire quale sarà la sorte dei maturandi 2021.