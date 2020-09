Commissari esterni: ci saranno alla maturità 2021?

La Maturità prima del Covid-19: la commissione d’esame

Commissione di Maturità ai tempi del Covid-19

Maturità 2021: come sarà formata la commissione d’esame?

Anche se l’anno scolastico 2020/2021 è appena iniziato, per i ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle superioriE se la Maturità 2020 è stata del tutto diversa dagli esami di Stato che l’hanno preceduta,Come sarà composta la commissione di maturità 2020? Nulla è certo, ma proviamo a fare il punto di questa complicata situazione.Ormai, com’è normale che sia dopo eventi di questa importanza, possiamo affermare che si può suddividere il tempo in une un. Quindi, prima dell’inizio della pandemia, la Maturità si svolgeva con la supervisione di un’apposita commissione formata daLa scelta dei commissari interni ed esterni era sempre basata sulle materie della seconda prova stabilite ogni anno dal Ministero dell’Istruzione entro e non oltre il mese di gennaio.A causa della pandemia di Covid-19 che si è abbattuta in Italia e nel Mondo all’inizio del 2020,. Infatti al posto di una commissione d’esame formata da tre membri interni e tre membri esterni,La Maturità 2021 sarà quindi simile all’ esame di Stato del 2020 o si tornerà alla formula precedente?Si tornerà alla formula prima del Covid-19, o si continuerà ad avere tutti i professori interni alla classe in commissione di Maturità 2021?e quindi la commissione esaminatrice dovrebbe essere composta da 3 commissari esterni, 3 commissari interni e un Presidente di commissione esterno, come stabilito dalle norme legate all’esame di Stato. Tuttavia,. Toccherà quindi al Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico, stabilire le modalità della