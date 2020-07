Ritorno a scuola, la ministra Azzolina risponde

Il futuro della scuola al Ponza D’Autore: ci sarà la ministra Azzolina

Laha cambiato sicuramente la nostra vita, facendoci azzerare abitudini e reinventare stili di vita. Ma dopo tre mesi die due di lento ritorno alla normalità, non sarà il caso di? È proprio da questa domanda esortativa che la storica rassegna culturale ideata da, vorrebbe lanciare il fil rouge.Si prevede un lungo e intenso fine settimana, ricco di interviste, dialoghi e dibattiti pubblici circa il panorama che ci attende dopo la pandemia. Tra gli ospiti, a parlare degli scenari scolastici sarà proprio la ministra dell’Istruzione,Nulla è come prima e come in ogni situazione della vita bisogna reinventarsi per trovare soluzione agli aspetti problematici del quotidiano. L’, ad esempio, ha modificato profondamente la vita di tutti noi, ma dopo mesi di lockdown e una nuova normalità è arrivato il momento di. Si apre oggi,, l’edizione 2020 di, che termineràcon la terza e ultima giornata. A causa delle disposizioni in vigore necessarie al contenimento dei contagi, la rassegna ideata da, giornalista Mediaset e scrittore di successo internazionale, non potrà svolgersi nella piazza principale della perla delle pontine come d'abitudine, ma indai suggestivi spazi dela Ponza. Come accennato, per il versante scuola ci sarà la ministra dell’Istruzione,, che inaugurerà il secondo appunto della giornata, intitolato “”. In questo contesto la ministra, intervistata da, direttore del sito de “”, parlerà della complessa ripartenza dalle attività scolastiche nel rispetto delle norme. Intervisteranno anche Andrea Scanzi e Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net. Per seguire l'appuntamento, sarà necessario dunque collegarsi alla diretta streaming sulla pagina Facebook dedicata alla rassegna , che troverete anche su questa pagina.