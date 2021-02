Maturità 2021: l'ordinanza con il maxi orale sarebbe pronta, ma si attende il nuovo ministro

Maturità 2021: quando uscirà l’ordinanza?

Maturità 2021: l'ordinanza prevedeva il maxi orale

Maturità 2021: prova Invalsi e Pcto

Esame di Stato 2021: crediti e votazione

Manca sempre meno all’inizio della Maturità 2021, e, nonostante siamo ormai quasi a metà del mese di febbraio,. L’ordinanza sembrerebbe essere pronta ma, come scrive Tecnica della Scuola , si attende il nuovo ministro dell’Istruzione.Il Dicastero di Viale Trastevere aveva più volte ribadito che l’ordinanza sulla Maturità 2021 era pronta già dalla fine di gennaio, tuttavia la crisi di governo ha irrimediabilmente scombinato le carte in tavola. Dunque, anche se dalavrebbero affermato che leper essere diramate, fin quando non avremo un nuovo ministro dell’Istruzione, l’intero iter volto a regolamentare la Maturità 2021 sarà ancora fermo.Ebbene, l’ordinanza preparata sulla Maturità 2021 prima della crisi governo prevedeva sommariamente un, dunque conAnche se per quanto riguarda la, che l’anno scorso era formata daalla classe fatta eccezione per, quest’anno potrebbe tornare alla, ovvero con tre docenti interni, tre docenti esterni e un presidente di commissione esterno. Tuttavia per le modifiche alla commissione di Maturità 2021 e per tutte le norme dell’ordinanza sull’esame di Stato di quest’annoche succederà alla Ministra Azzolina. Ovviamente il nuovo Ministro potrà scegliere se adottare la linea del suo predecessore o se, presumibilmente provocandoe docenti che vorrebbero sapere quanto prima cosa dovranno affrontare quest’estate.Inoltre, se l'ordinanza di Maturità 2021 immaginata dalla ministra Azzolina, che si rifà a quella dell'anno scorso, fosse confermata,(Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) che normalmente sono, non dovrebbero essere. Ma per adesso nulla è escluso, neanche eventualiin merito.Infine un altro elemento essenziale per la Maturità 2021 è quello legato alla. Infatti l'anno scorso abbiamo assistito a un evento straordinario quando il Ministero dell'Istruzione aveva deciso di far valeretotale del voto di Maturità, dando così al. Sarà così anche quest'anno? Lo scopriremo solamente tra qualche settimana, presumibilmente, e tutto dipenderào dal mantenimento solamente dell'orale come unica prova di Maturità 2021.