Maturità 2021, pronta ordinanza: al via dal 16 giugno con maxi orale da 40 punti e commissione interna

Come sarà la maturità 2021

Data

Struttura dell'esame

Elaborato

Ammissione

Credito scolastico e punteggio

Commissione

Maturità 2021, il ministro Bianchi: gli studenti potranno dimostrare quanto appreso

L'attesissimaè pronta e sarà inviata lunedì al. Lo comunica il ministero dell'Istruzione. Anche quest'anno, a causa della pandemia e di una situazione che continua ad essere critica, si è scelta una formula ridotta: niente scritti,Come lo scorso anno, si inizia con l'elaborato sulle materie di indirizzo, da consegnare entro il 31 maggio, e si continuerà con l'analisi di un testo Italiano. Ruolo centrale anche per il PCTO, che potrà essere argomento dell'elaborato o relazionato davanti alla commissione. Riguardo ai crediti, il percorso scolastico avrà il peso di 60 punti, mentre la prova d'esame potrà far ottenere un massimo di 40 punti, per arrivare a 100/100 complessivi. La commissione sarà interna. Confermato l'. Prima di conoscere tutti i dettagli delle ordinanze bisognerà attendere il parere del CSPI, ma il ministro dell'Istruzione sarà libero di accettare eventuali modifiche o proseguire sul questa strada. Quindi, almeno sulla carta, non bisogna attendersi sorprese nei prossimi giorni.Leggi anche:Come studiare bene al liceo scientifico? Ecco i trucchiEcco in sintesiLaL’Esame prevede un, a partire dallache sarà assegnato dai Consigli di classe, sulla base del percorso svolto. L’elaborato riguarderàgià oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati, come lo scorso anno,. All’interno dell’elaborato o nel corso del colloquio saranno esposte le esperienze svolteNella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nelche comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, attività culturali.L’argomento dell’elaborato sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente. Ogni docente seguirà un gruppo di studenti. Ragazze e ragazzi saranno accompagnati durante la costruzione del loro elaborato, che dovrà. L’elaborato potrà avere la forma più varia, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.Come per gli esami conclusivi del primo ciclo,, e saranno. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che non rappresenta un requisito di accesso.Il credito scolastico avrà un peso fino ad un massimo di 60 punti, 40 per l’orale. La votazione finale resta in centesimi e si potrà ottenere la lode. La commissione sarà interna, con il Presidente esterno.La commissione sarà composta da soli membri interni, fatto salvo il Presidente che sarà invece esterno.“L’Esame consentirà alle studentesse e agli studenti di esprimere quanto maturato nel corso dei loro anni di studio”. Sottolinea il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi. “Studentesse e studenti, attraverso il loro elaborato, che potrà essere un testo, ma anche una prova pratica o un prodotto multimediale, potranno dimostrare ciò che hanno appreso e compreso, la loro capacità di pensiero critico e di esprimersi. L’Esame - prosegue il Ministro - deve essere concepito come il diritto di tutte le studentesse e tutti gli studenti ad essere valutati sulla base delle attività scolastiche svolte nell’arco di tutto il loro percorso. Tenendo conto delle difficoltà vissute durante l’emergenza sanitaria”.