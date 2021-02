Maturità 2021, come si calcolerà il voto?

Voto della Maturità 2021: come si calcola?

Voto Maturità 2021: cosa succede con un nuovo Ministro?

Tra appena una manciata di mesi i maturandi si ritroveranno a fronteggiare il loro esame di Stato 2021. I dubbi in merito sono ancora molti, come, tuttavia mettiamo un attimo da parte questi interrogativi e concentriamoci sugli aspettidell’esame, per essere pronti ad ogni evenienza: come si calcoleràdella Maturità 2021? Scopriamolo.Anche se sembra prematuro parlare del voto della Maturità quando ancora non si è certi come si svolgerà l’esame, è comunque bene avere chiare le varie opzioni su come potrebbe essere assegnato il voto all’esame di Stato 2021. Ebbene,che attualmente conosciamo in cui verrannodell’esame di Maturità 2021 sono principalmente: uno è quello, quindi dell’esame di Stato riformato del 2019, e l’altro è quello in, ovvero l’esame facilitato del 2020. Vediamo in cosa differiscono.Se il Ministero dell’Istruzione, che ricordiamo non ha ancora emanato un’ordinanza sulle modalità che dovrà seguire la Maturità 2021, dovesse decidere di far svolgere ai maturandi, come da riforma pre-covid, il punteggio sarebbe diviso nel seguente modo:Se invece il Ministero dell’Istruzione dovesse scegliere di optare nuovamente per, quindi conil maxi-orale di Maturità, allora il punteggio sarà assegnato in questo modo:I due modi di calcolare il punteggio della Maturità 2021 sono i due probabili se il Ministero dell’Istruzione dovesse scegliere di fare svolgere ai ragazzi una Maturità 2021 in modalità, o se dovesse scegliere di seguire, ma cosa succederebbe se nessuna di questi due opzioni dovesse essere scelta dal nuovo Ministro dell’Istruzione? Se il Governo Draghi otterrà la maggioranza in parlamento, quasi sicuramente ci saràche sostituirà la Ministra Azzolina, quindi starà a lui deciderein cui si svolgerà l’esame di Maturità 2021, e avrà dunque il potere di adottareche abbiamo illustrato o di prendere, e in quel caso anche il modo in cui si calcolerà. Quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere più informazioni sulla Maturità 2021.