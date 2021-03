Maturità 2021, con il maxi orale voti più alti?

Maturità 2021: ci saranno voti più alti all’esame?

Maturità 2021, voti più alti: differenze tra nord e sud?

La Maturità 2021 si avvicina e con le si fa sentire ancheche accompagna l’ultimo anno dei maturandi. Da sempre ogni studente dell’ultimo anno di superiori cerca già da febbraio o marzo di capire, e ovviamente quest’anno non fa eccezione anche se, con la pandemia in corso, tutto sembra più confuso e complicato.Non ci saranno infatti gli scritti, tutto l'esame sarà compreso in un'unica prova orale . Ma questo avrà un'influenza anche sul punteggio finale? Scopriamolo guardando i risultati dello scorso anno.In effetti, sembra che le modifiche su punteggio e prove vadano a vantaggio dei maturandi. Come l'anno scorso, ricordiamo, anche nel 2021 il credito scolastico avrà un peso di 60 punti, mentre all'orale - unica prova - si potrà ottenere un massimo di 40 punti. Ricordiamo che però, a differenza del 2020, non saranno tutti ammessi, ma sarà il consiglio di classe a decidere chi potrà affrontare le prove. Ma come è andata, quindi, ai maturandi di 12 mesi fa con un esame in molti aspetti simile a quello che ci attende?Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato gli esiti. Secondo i dati raccolti sul 94% delle studentesse e degli studenti ammessi a svolgere l’Esame, sono complessivamente, dal 32,8% al 49,6%, nella fascia 91-99 troviamo il 15,9% dei maturandi contro il 9,7% di due anni fa, ma l’aumento più grande, diventati il 21,2% a dispetto del 16% del 2019. Mentre le studentesse e gli studenti consalgono dal 5,6% di due anni fa al 9,9%:. Inoltre anche, passando a dall’1,5% del 2019, con un totale di 7.513 ragazzi, ai 12.129 dello scorso anno, pari quindi al 2,6% del totale dei candidati.Parallelamente, dove solamente poco più di metà dei ragazzi, 50,4% delle studentesse e degli studenti si colloca nella fascia di votazione 60-80, a differenza del 2019, dove in questo segmento si concentravano. I 60 scendono, passando dal 7% del 2019 al 5,1% dell’anno passato. I voti 71-80 calano, seppur di poco, dal 28,7% al 24,9%, infine i 61-70 passano dal 31,4% al 20,4%.Guardando al rapporto percentuale fornito dal Ministero dell’Istruzione balzano subito all’occhio le solite differenze territoriali tra nord e sud; infatti tra diplomati con lode e diplomati totali, la percentuale più alta si registra in(5,2%), seguono(4%),(3,8%),(3,7%).Non si notano poi grandi oscillazioni tra gli istituti che collezionano i migliori risultati:, dove il 4,1% ha conseguito la lode, il 13% ha avuto 100, il 18,6% tra 91 e 99, il 22,8% tra 81 e 90. In cima a queste classifiche troviamo ancora ilche riesce a primeggiare, collezionando maggiori punteggi rispetto agli altri Licei nella fascia di voto 81-100. Seguono gli, in cui ha conseguito la lode l’1,5% dei ragazzi, il 7,3% ha avuto 100, il 13,4% 91-99, il 19,1% 81-90., dove la lode è raggiunta dal 0,6%, 100 dal il 5,3%, 91-99 dal 12,8%, 81-90 dal 20,3%.Sottolineamo quindi come, leggermente più alta rispetto al 2019. Ma ricordiamo che l'anno scorso tutti gli studenti di quinta sono stati ammessi all'esame, cosa che non era successa nel 2019 e che non succederà neanche nel 2021.