Maturità 2021, con il cambio di governo tutto è possibile

Maturità 2021: in dubbio l’esame light?

Senza la Ministra Azzolina come sarà la Maturità 2021?

L’ esame di Stato 2021 sembra non riuscire a trovare pace quest’anno: infatti con la nuova crisi di Governo potrebbeanche. Come potrebbe essere dunque l’esame per i maturandi di quest’anno? Nulla è ancora sicuro, ma vediamo meglio quali sono le informazioni in nostro possesso in questo momento.La crisi di Governo potrebbe nei prossimi giorni andare verso una risoluzione: potrebbe infatti esserci unguidato dall’economista. Con il cambio di Governo èquindi che cambino anche molti ministri,, Lucia Azzolina. E qui arrivano le dolenti note per i maturandi 2021: se infatti, fino ad ora, la ministra Azzolina ha sempre parlato di, che sarebbe potuto essere la replica esatta della Maturità 2020 , quindi con, presenziata da unacon l’unica eccezione del Presidente di Commissione esterno, ora tutto potrebbe cambiare.Era infatti proprio la Ministra Azzolina a spingere per un, in pari con la Maturità dello scorso anno, tuttavia il Ministero dell’Istruzione, ad oggi, e quindi con ancora la Ministra dell’Istruzione in carica,(che da Viale Trastevere dicono essere già pronta) prevista solitamente per il primo mese dell’anno, con la qualedell’anno scolastico in corso. Senza la guida della Ministra, chi la seguirà deciderà dii piani della Azzolina? Non possiamo saperlo. Dovremo però aspettare qualche settimana prima di conoscere ile sapere i suoi piani per la Maturità 2021.