Maturità 2021 ed Educazione civica: ci sarà Cittadinanza e costituzione?

Cittadinanza e Costituzione: ecco quando verrà chiesta all’esame di Maturità 2021

La Maturità 2021 si sta avvicinando sempre più e dunquesu come sarà l’ esame di Stato 2021. Nessuno scritto e solamente il maxi-orale, che si dividerà in diverse fasi: ma in quale di questi momenti verrà affrontata? Scopriamolo.Il Ministero dell’Istruzione, nel comunicato stampa contenente le prime informazioni ufficiali sulla Maturità 2021, ha stabilito che il colloquio orale, l’unica prova della Maturità 2021,: si partirà dallapreparato dai maturandi, si proseguirà connell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana, successivamente saranno, come lo scorso anno,(un testo, un documento, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione. Il MI ha specificato anche che all’interno dell’elaborato o nel corso del colloquio. Infine durante i colloqui si terrà conto delledello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche, come sport, volontariato, attività culturali. Non si parla dunque di: sarà quindi presente questa materia nell’esame?Come ricorda OrizzonteScuola , lo scorso anno Cittadinanza e Costituzione era trattata all’interno del colloquio orale; quest’anno sarà lo stesso? Ebbene, questa materia, che dal 2020/21ed insegnata in team dal Consiglio di Classe, dovrebbe senza dubbio, in quanto gli argomenti trattati dalla classe. Ma quando entrerà nel colloquio?Dovrebbe quindi essere presente all’interno del colloquio di Maturità 2021 la materia di Cittadinanza e Costituzione, ma in quale punto sarà compresa? A rispondere a questa domanda, in attesa della pubblicazione ufficiale dell’ordinanza di Maturità 2021 da parte del Ministero dell’Istruzione, è stato il(Consiglio superiore della pubblica istruzione), che ha suggerito: “Pur essendo indicato (all’art. 17 comma 2 lettera c) che il colloquio accerta le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per maggiore chiarezza si suggerisce di inserire, dopo la lettera d) del comma 1, uno specifico riferimento alle attività di Educazione civica, precisando, come per i PCTO, che una specifica trattazione delle attività di Educazione civica durante questa fase del colloquio è prevista solo nel caso in cui non sia ricompresa all’interno dell’elaborato.” Quindi è molto probabile che, e quindi o sarà compresa all’interno dell’elaborato,, in modalità interdisciplinare, a partire, ovviamente dai contenuti specificati nel documento del 15 maggio.