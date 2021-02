Maturità 2021, come funziona l'ammissione quest'anno

Ordinanza Maturità 2021: come funzionerà l’ammissione?

Maturità 2021: l’ammissione all’esame non è automatica

Invalsi e PCTO non saranno requisito d'esame

Ammissione alla maturità 2021 e frequenza

La Maturità 2021 si avvicina sempre più inesorabile, per fortuna però stanno iniziando ad arrivare le. Infatti con l’insediamento del nuovo Governo Draghi, e quindi con il passaggio del testimone dall’ex ministra Azzolina al nuovo ministro Bianchi,volta a regolaree sciogliere dubbi e quesiti che i maturandi 2021 si stanno ponendo da mesi, come ad esempio quello legato all’ammissione d’esame.Il MI ha infatti comunicato i contenuti dell'ordinanza che è stata inviata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere non vincolante, ultimo step prima della pubblicazione.L’ordinanza di Maturità 2021, anche se ancora non è stata pubblicata, è pronta. Sono quindi state rese note dal MI le primeriguardanti l’esame di Stato 2021. Anche il, ha sciolto i primi dubbi sull’esame già durante un’intervista al Corriere , durante la quale ha chiarito ciò che dovremmo aspettarci sulla Maturità 2021:. Dunque i maturandi 2021 non dovranno affrontare prove scritte, ma solamente un’unica prova:, al cui interno giocherà un ruolo fondamentale il famososulle materie di indirizzo. Tutte informazioni che sono state successivamente divulgate anche dal MI agli organi di stampa in attesa della pubblicazione dell'ordinanza sulla Maturità 2021. Tuttavia qualche elemento di discontinuità rispetto all’anno scorso ci sarà, soprattutto in merito alleall’esame: come funzionerà quest’anno?Il Ministero dell’Istruzione, tra le varie informazioni che ha iniziato a fornire a maturandi e docenti in attesa della pubblicazione dell’ordinanza di Maturità 2021, ha voluto sottolineare il capitolo. Infatti, se lo scorso anno la ministra Azzolina aveva predispostoall’esame di Stato di tutti coloro che frequentavano l’ultimo anno di superiori, quest’anno non sarà più così. Il MI ha tenuto ad affermare la discontinuità di questo particolare aspetto rispetto allo scorso anno, facendo sapere che ammissione sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe.Dunque la decisione finale in merito all’ammissione di ciascun candidato sarà in mano solamente, che avrà di nuovo il compito di valutare ogni studente e di decretare chi sarà idoneo ad affrontare la Maturità 2021.La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno dal 1 marzo, non sarà requisito di accesso. Non rappresenta requisito di accesso neanche raggiungere il monte orario previsto per i PCTO, i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.Il MI comunica anche che riguardo al requisito della frequenza delle lezioni, previsto per i tre quarti dell’orario individuale, saranno possibili deroghe qualora eventualmente previste dalle singole istituzioni scolastiche.